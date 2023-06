Fiorentina pred spopadom v Pragi: Veliko smo se naučili iz pokalnega finala z Interjem

Oba trenerja, Vicenzo Italiano na klopi Fiorentine in David Moyes na klopi West Hama, imata na voljo skoraj popolni ekipi, razen dolgotrajnih odsotnosti zaradi poškodb, kot sta vratar vijoličastih Salvatore Sirigu in napadalec West Hama Gianluca Scamacca. Trener Fiorentine Italiano je v pogovoru za Gazzetto Dello Sport pohvalil ekipo, ki diha kot eno, kar je pred tako pomembno tekmo, kot je igranje finala, zelo pomembno. "Za nami je odlična sezona, toda manjka še pika na i. Če nam uspe v Pragi, potem bo to sanjska sezona," pravi Italiano. "Osebno sem zelo vesel, da sem v finalu in da imam priložnost dvigniti pokal," je rožnatemu športnemu časniku še zaupal Italiano in se spomnil na finale italijanskega pokala, ko je prejšnji mesec njegova ekipa izgubila v finalu italijanskega pokala proti milanskemu Interju Samirja Handanovića. "Mislim, da smo se precej naučili od tiste finalne pokalne tekme z Interjem. Predvsem to, da se finale zmaguje in ne igra," je bil slikovit strateg vijoličastih.



West Ham bo dobil slačilnico domačih, več kot 5000 navijačev angleškega moštva pa bo zasedlo domače tribune na stadionu Eden, ki ima skupno kapaciteto za tekmo le 18.000 gledalcev.



Izid, Konferenčna liga, finale:

West Ham - Fiorentina