Slovenski obračun brez zmagovalca, Stojinović do zmage v izdihljajih

Člani Borca so Aleks Pihler, Sandi Ogrinec in Gregor Bajde, tega sicer tokrat zaradi poškodbe ni bilo v ekipi, igralci Panathinaikosa pa so Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič. Slednji je sicer že precej časa na stranskem tiru in ga pričakovano bi bilo v kadru grške zasedbe. Ta je povedla v 11. minuti po golu Anastasiosa Bakasetasa, domača pa izenačila v 50. minuti, strelec je bil Đorđe Despotović.

Slovenija ima v Konferenčni ligi še dva Slovenca. Dušan Stojinović je z Jagiellonio gostoval v Koebenhavnu in zmagal z 2:1. Danci so povedli v 12. minuti z golom Pantelisa Hatzidiakosa, Poljaki pa izenačili v 51., ko je bil uspešen Afimico Pululu. Zmagoviti gol je dosegel Darko Čurlinov v 97. minuti.