Kongres Uefe izpostavil solidarnost in evropski model športa

V podporo ukrepom Uefe na področju tekmovalnega sistema je medtem v svojem nagovoru delegatom na kongresu stopil podpredsednik evropske komisije Margaritis Schinas . Ta je izpostavil evropski model športa, ki zagovarja odprtost tekmovanj in široko dostopnost športa. "Šport v Evropi predstavlja več kot samo zabavo in dobiček," je dejal. Po njegovem je cilj takšnega modela prenesti dobičke z najvišje na nižje ravni za razvoj športa kot pomembnega družbenega podsistema. "Mi moramo prepoznati našo obvezo, da vas podpiramo v vaši pomembni misiji ... Odločne zaščite evropskega modela športa," je dodal evropski komisar za evropski način življenja.

Nogomet je sicer ob sankcijah eden od poražencev, tudi ob dejstvu, da so sankcije prizadele nogometaše, trenerje in navijače, ki s trenutnim dogajanjem nimajo ničesar, je ocenil. "Vendar nismo imeli druge izbire, kot da zapustimo našo cono udobja in ukrepamo ... Z namenom prispevati k temu, da bi politični voditelji v Evropi delovali v dobro miru," je dejal.

Tudi sicer je nogomet v času družbenih pretresov zadnjih let naredil pomembne korake za stabilnost in pozitiven razvoj, je še ocenil. V tej luči je izpostavil zgodovinske sankcije na nogometnem področju proti Rusiji zaradi invazije Ukrajine. Ukrepi Uefe proti Rusiji so "nujne, ker tradicija športne nevtralnosti ni vzdržna v času vojne v letu 2022".

Po njegovem zato evropski nogomet z Uefo na čelu kaže, da je možen drugačen svet. "Vsak dan dokazujemo, da je v svetu odpornosti in upanja, v katerem ne tiči vse v moči, dobičku in cinizmu, zmagovalka družba kot celota."

Uefa ima po njegovem nalogo, da zagovarja splošni interes nogometa pred ozkim interesom vplivne manjšine. "Skupaj z Združenjem evropskih klubov in klubi smo ostali zvesti našim vrednotam: športni uspeh na prvem mestu ... In vsebina pred dobičkom. Imamo zavezo zagotavljati, da vsi v našem športu dobijo priložnost. Da lahko majhni igrajo proti velikim in da jih na presenečenje vseh včasih tudi premagajo. To je tisto, kar dela našo igro lepo," je dodal Čeferin.

Dan po zeleni luči izvršnega odbora Uefe za podrobnosti izvedbe reforme Uefinega elitnega klubskega tekmovanja, Lige prvakov, po letu 2024, je Aleksander Čeferin zbranim delegatom dejal, da je naloga nogometa biti vzor širši družbi. Ob tem je izpostavil, da je do potrditve reforme prišlo po široki razpravi z različnimi deležniki v nogometu. "Ko Uefa prisluhne večini klubov, navijačev, trenerjev in potegne črto pod sistemom kvalifikacij za Uefina tekmovanja na podlagi koeficientov, je nogomet zmagovalec."

V nagovoru je predsednik Čeferin poudaril, da je že tretji kongres v znamenju ne posebej pozitivnih dogodkov. A po drugi strani je evropska zveza v tako dobrem finančnem zdravju, da bo med drugim povečala izdatke za program Hattrick. "Leto 2020, amsterdamski kongres, začetek pandemije. Leto 2021, kongres v Montreuxu, poskus projekta, ki bi razvrednotil vrline nogometa. Leto 2022, dunajski kongres, pa temna ura zgodovine. Toda v zadnjih dveh letih sem imel priložnost delati z izjemnimi ženskami in moškimi. Ko držimo skupaj, nogomet zmaga, družba zmaga," je med drugim povedal Slovenec na čelu Uefe.

V govoru, katerega rdeča nit je bil nogomet kot zmagovalec, je še pojasnil, da kljub težkim gospodarskim razmeram v svetu Uefa s svojim vodenjem financ lahko več kot 97 odstotkov prihodkov vrne nazaj v nogomet in porabi manj kot tri odstotke skupnega prihodka za operativne stroške. "Nogomet tudi v tem primeru zmaga," je dodal Čeferin.

Izpostavil je še nekaj potez in dogodkov, zaradi katerih je nogomet zmagovalec, upa pa, da bo v rusko-ukrajinski krizi prevladal razum in "se nam bodo ruski in ukrajinski bratje in sestre kmalu pridružili". Med drugim se je na kongres prek videopovezave oglasil predsednik ukrajinske zveze Andrej Pavelko, ki se je oglasil s porušenega stadiona v Černigovu.

Kar zadeva finančno stanje zveze, je bilo finančno leto 2020/21 oziroma leto evropskega prvenstva (na tem so med 24 ekip razdelili 331 milijonov evrov) za Uefo rekordno s 5,7 milijarde evrov. Kot je pojasnil zakladnik Uefe David Gill, pa je bilo treba ob pripravi proračuna za 2022/23 še vedno upoštevati pandemijo novega koronavirusa in vojno v Ukrajini. Dejal je, da načrtujejo vrnitev proračuna na predpandemsko raven najpozneje do konca 2028. Za leto 2022/23 je sicer previden v višini 4,493 milijarde evrov, kar pomeni 89 milijonov evrov neto minusa v proračunu (zdajšnji je pri 22,1 milijona plusa).

So pa pri Uefi povečali znesek programa Hattrick, ta bo za obdobje 2024-2028 za 21 odstotkov višji od zdajšnjega. To pomeni skupno 935 milijonov evrov (za 2020-2024 pa približno 775 milijonov). Ob navajanju številk in projektov pa so Čeferina malce izzvali tudi z vprašanjem o morebitni novi kandidaturi. To je sicer pred časom že napovedal, danes pa se je samo na šaljiv način izmaknil odgovoru in se zahvalil za izkazano podporo od začetka. Čeferin je na današnjem dogodku prejel tudi prvi javni izraz podpore. Tako kot leta 2016, ko se je prvič zavihtel na vrh evropskega nogometa, so mu jo prvi tudi tokrat izrekli predstavniki nekaterih nordijskih držav, in sicer danski predstavnik Jesper Moller, ki je nepričakovano prišel na oder sredi kongresa, da sporoči, da ga skupaj s švedskim delegatom Karl-Erikom Nilssonom podpirata.

Naslednji kongres bo 5. aprila 2023 v Lizboni.