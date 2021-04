Kongres Uefe soglasno: Mi smo evropski nogomet. Oni niso.

Po razburkanem uvodu je v Montreuxu torek minil v znamenju 45. rednega kongresa Evropske nogometne zveze (Uefa). Tudi tokrat pričakovano ni šlo brez odzivov na napovedano ustanovitev novega klubskega tekmovanja, ki mu Uefa s predsednikom Aleksandrom Čeferinomostro nasprotuje. Čeferinu in somišljenikom je podporo v Šivici izrazilo tudi vseh 55 nacionalnih zvez, ki so sestavile skupno izjavo za javnost.

"55 nacionalnih zvez in udeležencev Uefinega kongresa obsoja deklaracijo o tako imenovani 'Super League' (superligi, op. a.). Kongres Uefe je odločen, da je zaprta 'Super League' v nasprotju s samim konceptom tega, kar pomeni biti Evropejec: združenost, odprtost, podpora in vse to s principi, ki temeljijo na športnih vrednotah. Uefa in njene članice verjamejo v resnično evropski model, ki temelji na odprtih tekmovanjih, solidarnosti in redistribuciji, s katerimi želimo zagotoviti trajnost in razvoj igre v dobrobit vseh ter za promocijo evropskih vrednot ter socialnih rešitev,"piše v izjavi.

'Veliki, srednji in mali klubi vsi prispevali k skupnim uspehom in porazom'

V zaključku izjave so podpisniki klube oziroma njihove predsednike, ki so se odločili ustanoviti svoje lastno tekmovanje, označili za "zarotnike" in "sebičneže", ki jim "ni niti malo mar" za nogomet.

"Klubi zarotniki so očitno spregledali, da svojega današnjega statusa niso dosegli v osamitvi, temveč da so bili del dinamičnega evropskega sistema, v katerem so veliki, srednji in mali klubi vsi prispevali k skupnim uspehom in porazom,"so še zapisali. "To je žalitev za evropske vrednote in športne zasluge, ko mislijo, da so upravičeni do 'ločitve' in prilaščanja zapuščine, ki so jo gradili vsi. Uefa, njene članice in vsi tisti, ki imajo radi nogomet, trdno stojijo in se bodo močno uprli ter borili proti tej potezi lastnikov teh klubov ter njihovih podpornikov z vsemi možnimi sredstvi. Vemo, kaj je, moralno, na kocki, nogomet pa bomo ščitili pred sebičnim klanom, ki mu ni niti malo mar za to igro. Mi smo evropski nogomet. Oni niso."

Čeferin 'odpadnikom': Še je čas, da si premislite

Predsednik Čeferin je v govoru na torkovem kongresu vodstvom klubov, ki sodelujejo pri snovanju alternativne zaprte evropske klubske lige, potrkal na vest in jim ponudil možnost, da si premislijo. Članice Uefe pa so v izjavi soglasno obsodile poskus vzpostavitve superlige. Uefa je na kongresu pretresala svoje poslovanje v preteklem obdobju in načrte za prihodnost, vključno s prenovo evropskih klubskih tekmovanj po letu 2024. A udeleženci nikakor niso mogli mimo ponedeljkove napovedi ducata večjih evropskih klubov o ustanovitvi konkurenčne zaprte klubske lige, tako imenovane superlige.

Čeferin se je v svojem nagovoru osredotočil predvsem na angleške klube, ki so del "odpadniškega" projekta. Od 12 ustanovnih klubov jih je kar šest iz angleške prve lige.

'Naredili ste veliko napako'

"Gospodje, naredili ste veliko napako," je dejal. "Nekateri bodo rekli, da gre za pohlep, drugi za ignoriranje tradicij angleškega nogometa. A ni še konec zgodbe, še je čas, da se premislite. Vsak se lahko zmoti."

Dotaknil se je velikega odziva angleških navijaških združenj, ki so se ideji novega tekmovanja postavili po robu.

"Angleški navijači si zaslužijo, da vi popravite svojo napako. Zaslužijo si spoštovanje," je lastnikom angleških klubom še zažugal Čeferin. Članice Uefe, 55 nacionalnih zvez, so na kongresu soglasno podprle izjavo, ki obsoja poskus vzpostavitve superlige. V svojem nagovoru je 53-letni slovenski odvetnik znova poudaril pomen solidarnosti in odprtosti evropskega nogometnega prostora: "Uefina tekmovanja potrebujejo klube, kot so Atalanta, Celtic in Dinamo Zagreb ... Ljudje morajo vedeti, da je vse mogoče, da imajo vsi priložnost."

Nogomet dinamičen in nepredvidljiv

V tej luči je izpostavil, da bi se veliki klubi morali spomniti svoje poti do današnje slave: "Veliki klubi niso bili nujno vedno veliki. Nogomet je dinamičen in nepredvidljiv, zato je tako lep."

A nekateri po njegovem mnenju želijo iz njega narediti zgolj posel, ob tem pa pozabljajo na njegov osnovni člen, ljudi.

"Za nekatere so podporniki postali potrošniki, navijači kupci, tekmovanja pa proizvodi. Pred tekmo ne pregledujejo več postav, temveč stavne kvote in število podpornikov na Twitterju, po zadnjem pisku pa ni več pomembno število golov, ampak gledanost in vrednost delnic,"meni Čeferin.

'DNK naše družbe, del zgodovine naše celine in del naših spominov'

Letni kongres krovne evropske zveze v švicarskem mestecu ob Ženevskem jezeru bi moral sicer biti priložnost za slavnostno razgrnitev načrtov za prenovo Uefinih klubskih tekmovanj po letu 2024. Uefina telesa so v preteklih dneh podprla razširitev elitnega klubskega tekmovanja, Lige prvakov, z 32 na 36 klubov in vpeljavo novega formata tekmovanja čez štiri sezone. Na torkovem letnem srečanju vseh članic pa so se tudi pogovarjali o krizi, ki jo je v nogometu povzročila pandemija. Čeferin je pri tem pohvalil napore zvez, lig, klubov in igralcev pri odzivu.

"Vaša odrekanja so omogočila preživetje nogometa," je izpostavil. "Ta kriza je dokazala enkrat za vselej, da je nogomet vpisan v DNK naše družbe. Je del zgodovine naše celine in del naših spominov. Je ena največjih zgodb o uspehu zadnjega stoletja," je ocenil.

Čeferin je še napovedal uspešno izvedbo evropskega prvenstva, ki ga je zveza zaradi izbruha pandemije novega koronovirusa z lani prestavila na letos. Napovedal je tudi novi poudarek na razvoju ženskega nogometa in pozval vse akterje, tudi upravitelje družbenih omrežij, da sprejmejo ukrepe proti sejalcem sovraštva na spletu.