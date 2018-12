Kontraverzni Zamparini prodal Palermo za pičlih 10 evrov

Maurizio Zamparini je bil lastnik nogometnega kluba od leta 2002, ko ga je kupil od takratnega predsednika Rome Franca Sensija za 15 milijonov evrov. Palermo je klub z bogato tradicijo, tudi igranja v Serie A, sedaj pa igra v drugoligaški italijanski konkurenci (Serie B). Zamparini je bil znan po tem, da je v času svojega predsednikovanja zelo hitro menjal trenerje, v tem času je naredil kar 45 kadrovskih menjav.

Zaradi klubskih dolgov je prišlo do odločitve, da 77-letni lastnik klub proda. Kupec je neimenovano londonsko podjetje, ki bo pokrilo dolg in poskrbelo za prihodnost kluba, zato je Zamparini klub prodal za simboličnih 10 evrov. Za Palermo je v preteklosti igral tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, trenutni član kluba pa je Aljaž Struna.

"Gledal sem na prihodnost kluba in na navijače Palerma, zato sem podpisal, da se, s cmokom v grlu, umikam iz lastništva. Klub sem prodal za simbolično ceno. Iskal sem nekoga, ki bi nadaljeval moje delo in to s finančnim vložkom in investicijami, ki jih sam nisem bil več sposoben pokriti. Lastniki bodo morali pokriti kredit v višini 22,8 milijona evrov, kar bo zagotovilo zdravo ekonomsko podlago. Poskrbeli bodo tudi za nov stadion in igrišč za trening," je med drugim napisal Zamparini v odprtem pismu.