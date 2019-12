Kontroverzni Cassano: Juventus dobro prikriva spor med Sarrijem in Ronaldom

V času aktivne kariere je bil Antonio Cassano večkrat označen za velikega talenta italijanskega in posledično evropskega nogometa, ki ga predvsem zaradi muhastega značaja ni uspel razviti do želene oziroma pričakovane ravni.



Je pa nekdanji napadalec italijanske reprezentance znova preusmeril pozornost nase z zadnjo izjavo o domnevnem sporu med trenerjem Juventusa Mauriziom Sarrijem in prvim zvezdnikom Torinčanov Cristianom Ronaldom. "Menim, da nisem edini, ki opazi, da obstaja določena napetost v odnosih med Ronaldom in Sarrijem. Vse se je začelo s tisto prvo zamenjavo na tekmi lige prvakov, nadaljevalo pa že na naslednji tekmi domačega prvenstva, kar bi vsakega tako kakovostnega nogometaša, kot je Cristiano, vrglo iz tira. Ne obstaja nikakršen dvom, da med omenjenima akterjema ljubezen ne cveti, Juventus pa vse skupaj zelo dobro prikriva" je v pogovoru za domače medije brez dlake na jeziku dejal 37-letni Cassano.