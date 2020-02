Kontroverzni Raiola znova 'udaril': Pogba ni Solskjaerjeva lastnina

Razvpiti nogometni zastopnik Mino Raiola se je očitno odločil, da bo s pogostimi neokusnimi medijskimi nastopi želel izsiliti predčasen odhod svojega varovanca Paula Pogbaja iz Manchester Uniteda. Tokrat se je verbalno lotil trenerja 'rdečih vragov' Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki mu med drugim očita neizpolnjene obljube do francoskega reprezentančnega vezista.

Francoski reprezentančni vezist Paul Pogba je v dozdajšnjem delu sezone 2019/20 zaradi pogostih težav s poškodbami odigral le sedem tekem v dresu Manchester Uniteda. Nazadnje je bil na zelenici v času božično-novoletnih praznikov, ko je sodeloval pri zmagi zasedbe Oleja Gunnarja Solskjaerja nad Newcastlom s 4:1.



Še bolj kot Pogbajeva odsotnost pa bodejo v oči vse pogostejši medijski izpadi Francozovega agenta, razvpitega Mina Raiole, ki se je očitno odločil, da bo na ta način lažje izsilil odhod svojega varovanca s kultnega Old Trafforda. Pred zadnjo prvenstveno tekmo 'rdečih vragov' na Stamford Bridgu proti tamkajšnjemu Chelseaju se je kontroverzni poslovnež verbalno lotil trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja, meneč, da Paul Pogba ni njegova lastnina. "Paul ni ne moja ne Solskjaerjeva lastnina. Paul je od Paula samega," je uvodoma dejal Raiola in nadaljeval: "Preden trener tako velikega kluba, kot je Manchester United, izjavi karkoli v zvezi z menoj ali mojim varovancem, naj se najprej dobro prepriča o tem, kaj je kdo o komu izjavil v javnosti. Sem svoboden državljan tega sveta in imam pravico izraziti svoje mnenje o čemerkoli. Do zdaj sem bil skrajno vljuden in prijazen do Oleja, in če bi bil na njegovem mestu, bi se ukvarjal z veliko bolj pomembnimi zadevami. Solskjaer naj se raje spomni vseh obljub, ki jih je dal Paulu prejšnje poletje."





Razvpiti nizozemsko-italijanski nogometni zastopnik Mino Raiola (levo) je znova poskrbel za dvig prahu v javnosti. FOTO: AP

Solskjaer: "Pogba je naš igralec."

Izjavo, zaradi katere se je nogometašev zastopnik žolčno odzval na svojem Instagramovem profilu, je podal strateg 'rdečih vragov' dan pred derbijem 26. kroga Premier league s Chelseajem, v kateri je sicer navedel golo dejstvo, da je Pogba vse do konca naslednje sezone 2020/21 član Manchester Uniteda, in ne od Mina Raiole.



"Nimam namena polemizirati z Raiolo prek medijev, saj se lahko pogovoriva na štiri oči. Pogba ima v zadnjem času veliko težav s poškodbami, zaradi česar smo vsi malce nemirni. Dejstvo je, da je Paul na papirju naš igralec vsaj do konca naslednje sezone, in tega ne more spremeniti nihče. Niti Raiola. Največja težava pa je v tem, da se mnogi, tudi tisti, ki niso ravno kompetentni za podajanje strokovnih ocen, zdijo poklicani, da pretirano kritizirajo naše delo in predstave na igrišču," je dejal Solskjaer.





Trener 'rdečih vragov' Ole Gunnar Solskjaer ne želi prek medijev polemizirati z Minom Raiolo. FOTO: AP

Gary Neville: "Treba bo udariti po mizi."

Svoj pogled na komedijo zmešnjav v vrstah Manchester Uniteda je podal tudi njegov nekdanji odlični branilec Gary Neville, ki v zadnjih letih opravlja vlogo strokovnega nogometnega komentatorja pri Sky Sportsu.



"Ta človek (Mino Raiola, op. p.) vztrajno in načrtno v zadnjih letih s svojimi kontroverznimi medijskimi nastopi sramoti klub. Pod črto je povsem jasno, da je Paul Pogba Raiolino 'zlato jajce'. In tako bo vse do konca nogometaševe kariere, zato bi bilo najpametneje tako za klub kot tudi igralca samega, da vodilni možje presekajo ta gordijski vozel ter predčasno prekinejo pogodbo. Nima smisla vztrajati z nekom, ki se očitno ne vidi kot del prihodnosti Manchester Uniteda," je odločno poudaril Neville.





Paul Pogba je v dozdajšnjem delu sezone 2019/20 odigral le sedem tekem v dresu Manchester Uniteda. FOTO: AP