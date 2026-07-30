Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet
Zgodba se razvija

Koper se muči s Ferci, konec evropske poti za Bravo in Aluminij

Ljubljana, 30. 07. 2026 23.21 pred 4 minutami 2 min branja 3

Avtor:
S.V.
Koper - Runavik

Slovenski nogometni klubi danes igrajo povratne dvoboje drugega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo, a se večer za zdaj ne razpleta po njihovih željah. Bravo je po porazu s 3:1 proti makedonski Shkendiji že končal evropsko pot, prav tako Aluminij, ki je pri Dinamu iz Tirane izgubil s 3:0. Koper se je na domači Bonifiki namučil proti Runaviku s Ferskih otokov, o napredovanju bodo odločale enajstmetrovke.

Koprčani so na Ferskih otokih slavili z 2:0, potem ko so večji del tekme igrali z igralcem več. V Kopru je Runavik redni del igre dobil z 2:0, zato se je tekma zavlekla v podaljšek. Tam je enajstmetrovko unovčil Bassirou N'Diaye, nato pa je v zadnjih sekundah mrežo domačih zatresel Michal Przybylski.

Bravo je v Skopju zapravil prednost s prve tekme (2:1) in po porazu z 1:3 proti Shkendiji končal evropsko pot. Ljubljančani so po golu Jakoslava Stankovića povedli, domači pa so še pred odmorom izenačili z avtogolom Gašperja Jovana.

Shkendija je v drugem polčasu stopnjevala pritisk. Almir Kryeziu je v 50. minuti poravnal skupni izid, Marko Gjorgjievski pa je v 88. minuti zadel za zmago in napredovanje makedonskega moštva s skupnim izidom 4:3.

Aluminij je v Elbasanu proti Dinamo Cityju izgubil z 0:3 in končal svojo prvo evropsko sezono. Kidričani so bili v uvodu nevarni, Bamba Susso je pri izidu 0:0 zadel vratnico, nato pa so domači kaznovali njihove napake.

Lorenco Vila in Klevi Qefalija sta zadela že v prvem polčasu, Fabjan Perndreca pa je v 77. minuti potrdil napredovanje albanskega moštva s skupnim izidom 4:1.

Izidi, 2. krog kvalifikacij za Konferenčno ligo:

Shkendija - Bravo 3:1 (1:1) // 4:3
Jovan 36./ag., Kryeziu 50., Gjorgjievski 88.; Stanković 17.

Koper - Runavik 1:3 (0:2) (0:1) // 3:3
N'Diaye 102./11m.; Nolsoe 35., Lindh 70., Przybylski 120+2.

Dinamo City - Aluminij 3:0 (2:0) // 4:1
Vila 24., Qefalija 43., Perndreca 77.

// skupni izid

nogomet koper aluminij bravo

Verbič se vrača domov: s Celjem podpisal štiriletno pogodbo

24ur.com Šporar tudi v Evropi vroč, Zajc rešil Dinamo, zabil tudi Gorenc Stankovič
24ur.com Krimovke po novem visokem porazu končale evropsko sezono
24ur.com Perugia s 3:0 odpravila Poljake in ubranila naslov v ligi prvakov
24ur.com Črn četrtek za slovenski klubski nogomet
24ur.com Tega so zmožne le Krimovke: od vodstva s plus šest do končnega remija
24ur.com Aluminij v Ljudskem vrtu remiziral, Bravo in Koper vknjižila zmagi
24ur.com Že videno: Krimovkam je za kakšno evropsko točko spet nekaj malega zmanjkalo
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kala 09
30. 07. 2026 21.54
Naprej samo Koper,Bravo in Aluminij adijo. Kakšna žalost slovenskih klubov,samo Celje kokr toliko.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1935308
30. 07. 2026 17.55
Ferci ne vedo, da jih čaka mafija....
Odgovori
+2
2 0
Malo_sutra
30. 07. 2026 20.41
ja nic jim nebo jasno haha
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
To slovensko ime pomeni srečo, bi ga izbrali za svojega otroka?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Vročina ne napada samo srca: ta organ je v teh dneh pod največjim pritiskom
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
cekin
Portal
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Njeno srce osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Vsak dan tvegajo življenje: čez ta porušen most se še vedno vozijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
dominvrt
Portal
Kako poskrbeti za sobne rastline med dopustom: preverjeni triki, da preživijo brez vas
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
okusno
Portal
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881