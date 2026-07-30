Koper se muči s Ferci, konec evropske poti za Bravo in Aluminij

Koprčani so na Ferskih otokih slavili z 2:0, potem ko so večji del tekme igrali z igralcem več. V Kopru je Runavik redni del igre dobil z 2:0, zato se je tekma zavlekla v podaljšek. Tam je enajstmetrovko unovčil Bassirou N'Diaye, nato pa je v zadnjih sekundah mrežo domačih zatresel Michal Przybylski.

Bravo je v Skopju zapravil prednost s prve tekme (2:1) in po porazu z 1:3 proti Shkendiji končal evropsko pot. Ljubljančani so po golu Jakoslava Stankovića povedli, domači pa so še pred odmorom izenačili z avtogolom Gašperja Jovana.

Shkendija je v drugem polčasu stopnjevala pritisk. Almir Kryeziu je v 50. minuti poravnal skupni izid, Marko Gjorgjievski pa je v 88. minuti zadel za zmago in napredovanje makedonskega moštva s skupnim izidom 4:3.

Aluminij je v Elbasanu proti Dinamo Cityju izgubil z 0:3 in končal svojo prvo evropsko sezono. Kidričani so bili v uvodu nevarni, Bamba Susso je pri izidu 0:0 zadel vratnico, nato pa so domači kaznovali njihove napake.

Lorenco Vila in Klevi Qefalija sta zadela že v prvem polčasu, Fabjan Perndreca pa je v 77. minuti potrdil napredovanje albanskega moštva s skupnim izidom 4:1.