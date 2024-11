Olimpija znova na vrhu lestvice, Radomlje ugnale Celje

Ti so tako uspešen teden, v katerem so dosegli tudi prvo zmago v konferenčni ligi, sklenili še z osmo zmago v domači ligi, v kateri imajo tri točke prednosti pred Mariborom. Domžale po četrtem porazu na zadnjih petih tekmah ostajajo zgolj pri petih točkah.

Šele v 61. minuti so gosti sprožili svoj prvi strel na tekmi, Matevž Vidovšek pa ni imel veliko dela po poskusu Nermina Hodžića . A tudi to ni spremenilo dogajanja, Domžale še naprej praktično niso pritiskale na Olimpijine igralce, ki so tako imeli obilico časa za držanje žoge.

V uvodu drugega dela se je nadaljevala zgodba iz prvega dela, Olimpija je imela pobudo, med drugim je v 51. minuti Florucz zadel prečko, v 52. je tudi dosegel nov gol, ko se je za las izognil prepovedanemu položaju in matiral Mulalića za več kot zasluženih 2:0 in svoj peti gol sezone.

V 35. in 36. minuti so bili Celjani še dvakrat nevarni, med drugim je žoga po poskusu Tamarja Svetlina oplazila zadnji del prečke, v 41. minuti pa je še lepšo priložnost zapravil Armandas Kučys , ko mu žoge ni uspelo spraviti mimo Emila Velića .

Celjani so imeli nato igro pod nadzorom, vendar so v 23. minuti imeli Radomljani izvrstno priložnost za izenačenje, ko je z enajstih metrov streljal Stjepan Davidović , izkazal pa se je Matjaž Rozman .

Čeprav so Celjani pogrešali kar nekaj igralcev s poškodbami in drugimi zdravstvenimi težavami ter kaznovanega Davida Zeca , so povedli že v osmi minuti. Matija Kavčič je podal z leve strani na drugo vratnico, tam pa je iz prve učinkovito zaključil Mario Kvesić .

Izbranci Alberta Riere so po izvrstni evropski predstavi proti Istanbulu Basaksehirju v Domžalah pokazali drugačen obraz. Čeprav so dvakrat vodili, so na koncu zmagali Radomljani in izenačili rekord kluba s četrto zaporedno prvoligaško zmago. Z njo so se prebili na sedmo mesto, Celje je četrto z enakim točkovnim izkupičkom, kot ga ima tretjeuvrščeni Koper.

Riera je na začetku drugega polčasa še okrepil napadalno usmerjeni del ekipe, a se to ni izšlo po željah, saj so Radomlje v 53. minuti izid izenačile. Po podaji Roka Štormana z leve strani se je Davidović dobro otresel Kavčiča in z natančnim strelom malce z leve strani kazenskega prostora zadel za 1:1.

Bravo ne najde poti iz krize

Čeprav strelski obeti za obračun med Koprom in Bravom niso bili najboljši, saj je na prejšnjih treh medsebojnih tekmah padel zgolj en zadetek, sta ekipi tokrat kar redno skrbeli za zadovoljstvo nogometnih navdušencev. Na tekmi, ki se je zaradi prometa in težav z opremo začela pol ure pozneje od načrtovanega termina, so se na koncu veselili domači izbranci Oliverja Bogatinova, ki so ostali v stiku z vrhom, izbranci Aleša Arnola pa so še tretjič zapovrstjo izgubili in so peti.

Ljubljančani so nekoliko odločneje začeli tekmo, a je pri obetavnejših akcijah zmanjkala prava zadnja podaja. V 23. minuti pa so povedli Primorci. Po podaji Marka Pabaija z desne strani je približno na desetih metrih Deni Jurić atraktivno streljal s "škarjicami", zadel prečko, od te pa se je žoga odbila v gostujočega vratarja Matijo Orbanića in v mrežo.

Le sedem minut pozneje je v domačem dresu zablestel Omar El Manssouri, ki je z leve strani prodrl v kazenski prostor, vrgel iz igre nekaj Bravovih branilcev in malce z leve iz bližine z diagonalnim strelom poskrbel za 2:0. Po golu je Koper nadzoroval dogajanje na zelenici in Šiškarjem ni dovolil nevarne akcije.

A le do zadnjih sekund prvega polčasa. Takrat je Mark Španring podal z desne strani, Milan Tučić je najprej streljal z glavo in zadel prečko, odbito žogo pa je nato Bravov napadalec poslal v mrežo za 1:2.