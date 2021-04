Koper potopil Dravo in kot tretji napredoval v polfinale

Koper je po neprepričljivih uvodnih 25 minutah le povedel v 29. minuti, ko je iz bližine zadel vodilni strelec prve lige Nardin Mulahusejnović. V 34. minuti so po igranju z roko domači prišli do najstrožje kazni, z bele pike je streljalAnton Rogina, med vratnicama koprskih vrat pa se je z obrambo izkazal Ivan Vargić, ki je nekaj minut pred tem zamenjal poškodovanega Davida Adama.

V drugem polčasu dolgo časa ni bilo omembe vredne priložnosti, v 81. minuti pa je Mulahusejnović po samostojni akciji, ko je prodrl v kazenski prostor, podvojil prednost Kopra in mu zagotovil polfinalno vstopnico.

Že v torek pa so si polfinale priigrali nogometaši Celja in Domžal. Celjani so v prvem četrtfinalnem obračunu premagali Kalcer Radomlje z 2:0 (0:0), ob koncu tekme sta ob igralcu več zadelaAmadej Brecl in Luka Kerin, Domžale pa v drugem Maribor z 2:1 (2:0). Matej Podlogar inArnel Jakupović sta v prvem polčasu zadela za Domžale, Denis Klinar pa v drugem za Maribor.

Četrtfinale pokala Slovenije, izidi:

- torek, 27. april:

Celje - Kalcer Radomlje2:0 (0:0)

Domžale- Maribor 2:1 (2:0)

- sreda, 28. april:

Drava - Koper 0:2(0:1)

17.30 Nafta 1903 - Olimpija