Rogaška po petih zaporednih porazih do zmage proti Radomljam

Radomljani so v boj z zadnjeuvrščeno Rogaško vstopili z lepo popotnico, saj so bili neporaženi pet tekem, na dveh od zadnjih treh pa so zmagali. Toda izbranci Oskarja Drobneta se niso ozirali na to. Čeprav so med drugim pogrešali kaznovanega Thalissona, so znali unovčiti svoje priložnosti ter tako prekinili niz petih porazov. S skupno tretjo zmago so se vsaj začasno točkovno izenačili s predzadnjimi Domžalami. Radomlje ostajajo sedme.

Tekma v prve pol ure ni ponudila posebnega razburjenja, zaključni streli so bili sila redki, saj so se akcije praviloma zaključevale že pred enim ali drugim kazenskim prostorom.

Tudi končnica polčasa ni prinesla sprememb, v 40 minutah sta ekipi skupaj zmogli vsega tri strele, od tega le enega v okvir vrat. Četrtega je v 44. minuti sprožil Madžid Šošić pri domačih, a iztržil le kot.

V 45. minuti je Slatinčanom uspelo izpeljati protinapad, ki ga je s strelom z roba kazenskega prostora uspešno dokončal Nejc Gradišar ter vpisal svoj tretji gol sezone.