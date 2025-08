Koper dvakrat vodil, a Soudani je preprečil nov poraz Maribora

Nedelja na prvoligaških zelenicah prinaša dva sila zanimiva obračuna. V Ljudskem vrtu sta se Maribor in Koper razšla neodločeno, potem ko so gostje dvakrat povedli. Josip iličić je pri izidu 1:1 zapravil najstrožjo kazen.

Olimpija v derbiju Alberta Riere gosti Celje

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Maribor je ekspresno končal evropsko poletje 2025. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Brez zmagovalca na obračunu Maribora in Kopra

Maribor in Koper sta v nedeljski obračun vstopila s slabima popotnicama. Vijoličasti so proti madžarskemu Paksiju izpadli iz kvalifikacij za Konferenčno ligo, potem ko na povratni tekmi pred svojimi navijači niso uspeli nadoknaditi gola zaostanka. Ob tem so si prislužili številne žvižge svojih privržencev, še posebej je bil na udaru trener Tugberk Tanrivermis. Podobna usoda je doletela Koper, ki pa je vendarle bistveno bolj pričakovano izpadel proti norveškemu Vikingu. Prva tekmo so kanarčki v gosteh izgubili s kar 0:7, na Bonifiki pa je v četrtek bilo 3:5. Za Koper je v prvi postavi začel tudi nekdanji nogometaš Maribora Josip Iličić, ki se je v zadnjih dneh ukvarjal s poškodbo. Pri domačih se je v postavo po sporu s trenerjem vrnil Jan Repas, začel je na klopi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mariborska obramba ni zdržala uvodnega naleta gostov

Gostje z Obale so odločno vstopili v srečanje. Iličić je v četrti minuti zapravil sijajno priložnost, ko je z levico močno sprožil po slabem izbijanju domače obrambe, vendar je meril preko vrat. Minuto kasneje je moral prvič posredovati Ažbe Jug, ki je preprečil veselje Maju Mittendorferju po strelu z glavo. V osmi minuti je Koper terensko premoč le uspel kronati. Hiter protinapad je s katastrofalno prečno podajo zakuhal mariborski vezist Eric Taylor. Isaac Matondo je po ukradeni žogi lepo podal Deniju Juriću, ta pa je natančno meril ob desni Jugovi vratnici za 0:1. Sredi prvega dela je poškodbo utrpel Andraž Ruedl, Slaviša Stojanović je moral prvič na tekmi menjati, v igro je poslal Kamila Manserija.

Taylor se je odkupil za napako pri prvem golu

Po dobri uri igre so vijoličasti iz prve prave priložnosti prišli do izenačenja in tako kaznovali Koper, ki se je (pre)hitro zadovoljil z minimalno prednostjo. Taylor se je odkupil za napako prvi prvem golu, sijajno je asistiral Orphu Mbini, ki mu z glavo ni bilo težko izenačiti na 1:1. V zaključku prvega dela smo na obeh straneh videli po dve priložnosti. Maribor je dvakrat zapretil iz hitrih protinapadov, a sta bila Sheyi Ojo in Isaac Tshipamba premalo natančna. Na drugi strani je Jug sijajno posredoval po odličnem strelu Jurića, nato pa je Matondo z leve strani stresel zunanji del mreže.

Obračun je minil v znamenju obletnice navijaške skupine Viole, ki je obeležila 36 let delovanja.

V drugem polčasu zrcalna slika prvega

Tshipamba, ki je v četrtek proti Paksiju dosegel svoj prvi gol v dresu Maribora, je zapravil prvo priložnost v nadaljevanju. Koprčane je opozorilo hitro predramilo, saj so tako kot v prvem delu prevzeli pobudo in imeli obilo lepih priložnosti. Najlepšo je v 59. minuti zapravil Iličić. 37-letnik je slabo izvedel strel z bele točke, ki ga je z nepotrebnim odrivanjem zakrivil Omar Rekik. Pohvale za obrambo si zasluži vratar Jug, ena redkih svetlih točk Mariborčanov na začetku sezone. Le nekaj minut kasneje so kanarčki povsem zasluženo povedli še drugič. Iličić je do žoge prišel globoko na svoji polovici in z visoko podajo v napadu našel Matonda. Ta je kot za šalo preigral Marka Španringa, enega od le treh Slovencev v prvi postavi domačih, in nato zaposlil vtekajočega Manserija, ki je natančno zaključil na daljšo vratnico.

Josip Iličić je zapravil najstrožjo kazen. Ob odhodu z igrišča pa je prejel glasne ovacije domačih navijačev. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Le minuto prej je Tanrivermis v igro poslal Benjamina Tetteha in tudi Jana Repasa, ki je očitno zgladil spor s svojim trenerjem. Podobno kot v prvem polčasu je Koper po vodstvu znova popustil. Anemičnost Stojanovićevih varovancev je le pet minut po vstopu s klopi kaznoval veteran Hilal Soudani, ki je izkoristil asistenco mladega Nejca Viherja po napaki Jeana Pierra Longonde. Do konca je imel Maribor še nekaj polpriložnosti, a je ostalo pri 2:2, ki je glede na potek srečanja še najbolj pravičen izid.

3. avgust, prva liga, izid:

Maribor – Koper 2:2 (1:1) Mbina 31., Soudani 82.; Jurić 8., Manseri 69. 20.15 Olimpija – Celje