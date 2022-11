Koper in Domžale 16. krog otvorila z remijem

Nogometaši Kopra in Domžal so se v 16. krogu Prve lige razšli z neodločenim izidom 1:1. Koprčani so z novo točko skočili na drugo mesto v državnem prvenstvu, in s tekmo več za vodilno Olimpijo zaostajajo za deset točk, Mura in Celje pa mu sledita le s točko zaostanka. Domžalčani so v svojo zbirko dodali še en remi. To je že njihov sedmi v tej sezoni, trenutno pa so z 22 točkami na petem mestu.

Dvoboj so pogumneje začeli nogometaši Kopra. Že v prvi minuti je mimo vrat sprožil drugi strelec lige Andrej Kotnik. Razen tega poskusa pa je bilo preostalih uvodnih 15 minut zelo mirnih. V 21. minuti je po predložku Luke Vešnerja Tičića z glavo streljal Bede Osuji, a je bil nenatančen. Minuto zatem je močno z roba kazenskega prostora sprožil Kotnik, a je meril preveč po sredini vrat in Ajdin Mulalić je njegov poskus obranil. V 24. minuti pa je po novem predložku z desne strani, tokrat Mateja Palčiča, znova najvišje skočil Osuji, ki je bil tokrat bolj natančen in ukanil Mulalića za vodstvo domačih. Nato so bolj produktivni postali tudi Domžalčani. Najprej je iz prostega strela mimo gola meril Jošt Pišek. Po pol ure igre pa so po predložku udarili tudi gostje. Piškovo podajo je izkoristil hrvaški napadalec Ivan Durdov in s pomočjo prečke izid izenačil. Pet minut pred koncem prvega dela je po lepo odigrani akciji Kopra do strela prišel Vešner Tičić, a ga je blokiral Mitja Ilenič.

Tudi drugi del so bolje začeli domačini. V 52. minuti so bili prvič nevarni, ko je napačno podajo Mulalića prestregel Nikola Krajinović, Kotnik pa je streljal preko gola. Le minuto kasneje so bili nevarni Domžalčani. Po strelu Piška je slabo posredoval številka 1 v vratih Kopra Adnan Golubovič, a se je na koncu za Koprčane srečno končalo. Pišek je v 59. minuti poskušal z novim strelom, a je žoga tokrat končala v naročju Goluboviča. V nadaljevanju so bili malenkost bolj podjetni nogometaši Domžal. Slabih 20 minut pred koncem je z razdalje nenatančno meril Arnel Jakupović. Štiri minute pred iztekom rednega dela pa je po predložku s prostega strela pred vrati Domžal najvišje skočil Dario Kolobarić, a se je sijajno izkazal Mulalić in do konca dvoboja je ostalo pri neodločenem izidu 1:1.

Statistika tekme Koper - Domžale
FOTO: Sofascore.com

V naslednjem krogu bodo Koprčani gostovali v Celju, Domžalčani pa bodo doma gostili vodilno ekipo prvenstva Olimpijo.