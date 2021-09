Koper izgubil proti Bravu, Mura premagala Maribor

Nogometaši Kopra so v 9. kroga Prve lige Telemach doma izgubili, prvič v sezoni. V dvoboju z vrha lestvice je zmagal ljubljanski Bravo z 1:0 (0:0). Nogometaši Mure so na današnji tekmi 9. kroga Prve lige Telemach v gosteh premagali Maribor z 2:1 (1:1).

Bravo in Koper sta prve uradne medsebojne tekme odigrala v prejšnji sezoni ter dvakrat remizirala brez golov in po enkrat zmagala, obakrat na svojih stadionih. Po osmih krogih te sezone sta bili moštvi na prvem in drugem mestu prvoligaške tabele. A se ekipi s ta čas najboljšima obrambama v ligi nista posvetili le temu elementu igre. Akcije so lahko gledalci videli na obeh straneh. Tako je v 19. minuti Maks Barišič po levi strani prodrl v kazenski prostor, nogometaši Brava so še pred strelom odbili žogo v kot. Tudi po izvedbi kota je bilo nevarno v kazenskem prostoru, a so gostje ponovno preprečili strel na gol. Domači so bili v nadaljevanju nevarni prek Kaheema Parrisa in Lamina Colleyja, nekajkrat so zapretili tudi Ljubljančani, a neposrednih strelov na gol ni v prvem delu ni bilo, v drugem pa skupaj štirje. Odločitev o zmagovalcu je padla v 75. minuti, ko je bil uspešen po kotu in strelu z glavo obrambni igralec gostov Vanja Drkušić, ki je enega od treh strelov v okvir vrat gostov pretvoril v zadetek. Domači, ki so imeli nekoliko več žogo v posesti, so enkrat sprožili v okvir vrat. Skupaj sta imeli ekipi skoraj dvajset strelov na gol, približno polovica vsako moštvo. Bravo je s četrto zmago Kopru prizadejal prvi poraz v sezoni, v ligi tako ni več moštva, ki ne bi izgubilo.

icon-expand Mura je po porazu proti Vitesseju v Konfenrečni ligi, Ljudskem vrtu premagala domači Maribor FOTO: Luka Kotnik

Poraz Maribora proti Muri V nogometnem zakulisju je pred osrednjo tekmo devetega kroga zaokrožila informacija, da trener Mariborčanov Simon Rožman ne bo vodil svojih varovancev na dvoboju proti Sobočanom. V štajerskem klubu te novice niso želeli komentirati, obračun zadnjih državnih prvakov iz Murske Sobote in podprvakov iz Maribora pod vodstvom 38-letnega trenerja iz Štor pa se je v Ljudskem vrtu končal z zmago prekmurskih nogometašev. Mura se je po zmagi prebila na četrto mesto. Za vodilnim Koprom zaostaja pet, šestouvrščeni Maribor pa šest točk. Obračun pred 2800 gledalci so bolje pričeli domači nogometaši, ki so si prvo priložnost priigrali že v peti minuti, ko se je po globinski podaji Roberta Voloderja v lepi priložnosti znašel Nino Žugelj, po njegovem strelu pa se je izkazal vratar Matko Obradović. Le dve minuti kasneje je dalmatinski vratar v dresu Sobočanov znova sijajno posredoval po kombinirani akciji Mariborčanov in zaključnem strelu Srba Ognjena Mudrinskega iz neposredne bližine. V nadaljevanju je igra v glavnem potekala med obema kazenskima prostoroma, v "šahovski predstavi" pa se ne eni ne drugi niso priigrali nobene resne priložnosti za zadetek. Tako je bilo vse do 32. minute, ko so Mariborčani znova izpeljali nevarno akcijo, po podaji Marka Alvirja z leve strani in strelu Mudrinskega z glavo pa je bil znova na pravem mestu Obradović. Po kotu z leve strani pa so Štajerci povedli po močnem in natančnem strelu slabo pokritega Voloderja z desetih metrov.

icon-expand Maribor je na deveti tekmi Prve lige doživel svoj četrti poraz FOTO: Aljoša Kravanja

Veselje mariborskih nogometašev je bilo kratko, le tri minute kasneje so Sobočani v svojem prvem resnem napadu izenačili na 1:1. Levji delež je opravil Amadej Maroša, ki je lepo preigral dva mariborska branilca in podal do Žige Kousa, ki je z močnim in natančnim strelom izenačil na 1:1. V končnici prvega polčasa je zagrozil še Tomi Horvat, njegov strel z roba kazenskega prostora pa je švignil mimo desne vratnice domačega vratarja Ažbeta Juga. Mariborčani so začetku drugega polčasa obnemeli, glavni sodnik Rade Obrenović je stebru domače obrambe Nemanji Mitroviću pokazal drugi rumeni karton in pot v slačilnico. Prekmurci sprva niso unovčili številčne premoči na igrišču. Še najbližje zadetku so bili v 62. minuti, ko je bil po ostrem predložku Žana Karničnika z desne strani malenkostno prekratek Klemen Šturm. Le tri minute kasneje se je z 18 metrov za strel odločil tudi Žiga Škoflek, ki je streljal mimo desne vratnice. V končnici tekme pa so državni prvaki vendarle dosegli zmagoviti gol. Po kotu z desne strani je žoga v rame zadela Jana Gorenca in končala v mreži mariborskega vratarja Juga za končno zmago z 2:1.