Koper je potrdil novega trenerja

V njegovem štabu bosta tudi pomočnik Dejan Nišandžić in trener vratarjev Dino Šeremet . Hadžič v klubu ostaja kot svetovalec in skavt. "Zahvaljujem se vodstvu kluba za izkazano zaupanje. Koper mora biti vedno visoko na lestvici, zato sem prišel, tudi sam imam visoka pričakovanja. Zelo se veselim dela, najraje bi že jutri odšel na igrišče. Z ekipo se bomo na skupni večerji srečali takoj po novem letu in začeli priprave," je ob imenovanju povedal 44-letni Aleksandar Radosavljević .

Radosavljević je nazadnje opravljal vlogo selektorja slovenske vrste do 16 in 17 let. V igralski karieri pa je nosil drese Triglava, Celja, Šinika Jaroslavla, Mure, Toma Tomska, Larisse, Den Haaga, Venla in Olimpije.

Koper je po jesenskem delu sezone na tretjem mestu lestvice s 17 točkami zaostanka za vodilnim Celjem.