Koprčani z zmago proti Mariboru naredili pomemben korak k Evropi

Koper in Maribor sta odigrala pomembno tekmo za uvrstitev na eno od prvih treh mest, ki bodo vodila v evropska tekmovanja. Statistika ni bila naklonjena ne eni ne drugi zasedbi. Koper je namreč Mariborčane na medsebojnih ligaških tekmah premagal le enkrat na zadnjih desetih obračunih, Maribor pa v Kopru ni zmagal že dobra tri leta. Slab niz Štajercev na Obali pa se je nadaljeval. Kljub dobri igri so zaostajali v prvem polčasu, v drugem pa hitro ostali brez izključenega igralca ter tako Kopru olajšali celo za zmago, ki jih je utrdila na drugem mestu lestvice. Koprčani imajo zdaj že pet točk prednosti pred tretjeuvrščenimi vijoličnimi (tekma manj), ki sta mu za nameček za petami še Olimpija in Bravo.
Mariborčani, ki so pogrešali kaznovana Marka Španringa in Pijusa Širvysa ter poškodovanega Čedomirja Bumbića, so imeli prvi na tekmi resno priložnost, in sicer je v 16. minuti Tio Cipot zadel vratnico s strelom iz prve, ko je stekel za hrbet koprske obrambe. Le malce zatem je bila četa Fede Dudića na vse bolj razmočenem igrišču znova blizu vodilnemu zadetku, ko je Bradley M'Bondo povlekel žogo na rob kazenskega prostora, nato pa z močnim strelom tudi on zadel spodnji del vratnice koprskih vrat.
Toda v 25. minuti je Sheyi Ojo v lastnem kazenskem prostoru spotaknil Josipa Iličića, tako da so Primorci prišli do najstrožje kazni. To je v 27. minuti izvedel prav povratnik po kazni Iličić ter žogo poslal v malo mrežico za 1:0. Zdelo se je, da so Štajerci zasluženo izenačili v 34. minuti, ko je Jan Repas podal žogo do Cipota na levo stran kazenskega prostora, slednji pa je z diagonalnim strelom s 15 metrov matiral Metoda Jurharja, toda gol ni obveljal. Omar Rekik je pred tem v gradnji akcije, kot je pokazala videoposnetek, storil prekršek.
Prekršek pa je storil tudi M'Bondo v 50. minuti nad Markom Pabaijem, zaradi katerega je dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča. Mariborčani so tako nadaljevali le z deseterico, Koprčani pa so kmalu zatem zapravili lepo priložnost za podvojitev prednosti, ko je bil Ažbe Jug na mestu. Zato pa so domači prišli do drugega gola v 61. minuti, ko je Leo Rimac po spretni podaji Bassirouja N'Diayeja stekel proti Jugu in ga premagal za svoj osmi gol sezone. V 78. minuti je bil Koper blizu še tretjemu zadetku, ko je s preigravanjem do strela iz bližine prišel Brown Irabor, a žogo nato poslal mimo vrat.
Premalo natančen je bil na drugi strani tudi Dario Vizinger v 80. minuti, v 87. pa je domača vrsta povedla s 3:0, potem ko je Andraž Ruedl najprej zadel stičišče prečke in vratnice, odbito žogo pa je v mrežo pospravil N'Diaye. V 90. minuti so gosti le še zmanjšali zaostanek, ko je Ali Reghba podal z desne strani, Jurhar pa je nespretno lovil žogo in jo spravil v lastno mrežo. Koper bo v 31. krogu v soboto gostoval pri Radomljah, Maribor pa bo gostil Primorje.
Izid, prva liga, 30. krog:
Koper - Maribor 3:1 (2:0)
Iličić 27./11m, Rimac 61., N'Diaye 87.; Jurhar 91./ag
RK: M'bondo 50./Maribor.
