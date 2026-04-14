Nogomet

Koprčani z zmago proti Mariboru naredili pomemben korak k Evropi

Koper, 14. 04. 2026 20.00 pred 56 minutami 3 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Maribor – Koper

Na tekmi 30. kroga slovenske nogometne prve lige sta se na Bonifiki udarila Koper in Maribor. Šlo je za neposredni spopad klubov, ki se borita za mesta, ki v naslednji sezoni pejejo v mednarodna tekmovanja. Primorci so se po zmagi s 3:1 utrdili na drugem mestu in naredili pomemben korak v smeri uvrstitve v Evropo.

David Pejičić
David Pejičić
FOTO: Luka Kotnik

Koper in Maribor sta odigrala pomembno tekmo za uvrstitev na eno od prvih treh mest, ki bodo vodila v evropska tekmovanja. Statistika ni bila naklonjena ne eni ne drugi zasedbi. Koper je namreč Mariborčane na medsebojnih ligaških tekmah premagal le enkrat na zadnjih desetih obračunih, Maribor pa v Kopru ni zmagal že dobra tri leta. Slab niz Štajercev na Obali pa se je nadaljeval. Kljub dobri igri so zaostajali v prvem polčasu, v drugem pa hitro ostali brez izključenega igralca ter tako Kopru olajšali celo za zmago, ki jih je utrdila na drugem mestu lestvice. Koprčani imajo zdaj že pet točk prednosti pred tretjeuvrščenimi vijoličnimi (tekma manj), ki sta mu za nameček za petami še Olimpija in Bravo.

Mariborčani, ki so pogrešali kaznovana Marka Španringa in Pijusa Širvysa ter poškodovanega Čedomirja Bumbića, so imeli prvi na tekmi resno priložnost, in sicer je v 16. minuti Tio Cipot zadel vratnico s strelom iz prve, ko je stekel za hrbet koprske obrambe. Le malce zatem je bila četa Fede Dudića na vse bolj razmočenem igrišču znova blizu vodilnemu zadetku, ko je Bradley M'Bondo povlekel žogo na rob kazenskega prostora, nato pa z močnim strelom tudi on zadel spodnji del vratnice koprskih vrat.

Preberi še Riera z najuspešnejšim začetkom pri Eintrachtu po več kot desetletju

Toda v 25. minuti je Sheyi Ojo v lastnem kazenskem prostoru spotaknil Josipa Iličića, tako da so Primorci prišli do najstrožje kazni. To je v 27. minuti izvedel prav povratnik po kazni Iličić ter žogo poslal v malo mrežico za 1:0. Zdelo se je, da so Štajerci zasluženo izenačili v 34. minuti, ko je Jan Repas podal žogo do Cipota na levo stran kazenskega prostora, slednji pa je z diagonalnim strelom s 15 metrov matiral Metoda Jurharja, toda gol ni obveljal. Omar Rekik je pred tem v gradnji akcije, kot je pokazala videoposnetek, storil prekršek.

Zoran Zeljković
Zoran Zeljković
FOTO: Luka Kotnik

Prekršek pa je storil tudi M'Bondo v 50. minuti nad Markom Pabaijem, zaradi katerega je dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča. Mariborčani so tako nadaljevali le z deseterico, Koprčani pa so kmalu zatem zapravili lepo priložnost za podvojitev prednosti, ko je bil Ažbe Jug na mestu. Zato pa so domači prišli do drugega gola v 61. minuti, ko je Leo Rimac po spretni podaji Bassirouja N'Diayeja stekel proti Jugu in ga premagal za svoj osmi gol sezone. V 78. minuti je bil Koper blizu še tretjemu zadetku, ko je s preigravanjem do strela iz bližine prišel Brown Irabor, a žogo nato poslal mimo vrat.

Preberi še Celjani vse bliže naslovu prvakov, do treh točk tudi Olimpija in Bravo

Premalo natančen je bil na drugi strani tudi Dario Vizinger v 80. minuti, v 87. pa je domača vrsta povedla s 3:0, potem ko je Andraž Ruedl najprej zadel stičišče prečke in vratnice, odbito žogo pa je v mrežo pospravil N'Diaye. V 90. minuti so gosti le še zmanjšali zaostanek, ko je Ali Reghba podal z desne strani, Jurhar pa je nespretno lovil žogo in jo spravil v lastno mrežo. Koper bo v 31. krogu v soboto gostoval pri Radomljah, Maribor pa bo gostil Primorje.

Izid, prva liga, 30. krog:
Koper - Maribor 3:1 (2:0)
Iličić 27./11m, Rimac 61., N'Diaye 87.; Jurhar 91./ag
RK: M'bondo 50./Maribor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga koper maribor

Neuer se pred spopadom z Realom še odloča

Katere ekipe bodo v polfinalu in koga dodati v Fantasy moštvo?

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NkMaribor
14. 04. 2026 20.43
Na žalost od tega originalnega Maribora ni ostalo nič...No vseeno bomo zmagali večni derbi Olimpija nima za burek če se lahko malo pošalim po žabarsko😉😂
kala 09
14. 04. 2026 20.25
Maribor ni več M od Maribora.
bibaleze
Portal
Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je Dejanova partnerka
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat na Kmetiji
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat na Kmetiji
vizita
Portal
Če imate te simptome, ananasa raje ne jejte
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Slap Savica trenutno brez vstopnine
Slap Savica trenutno brez vstopnine
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Stvari, ki jih starejši od 50 let ne bi smeli več početi
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
dominvrt
Portal
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Kaja Casar in Karlo sta družino razširila s posvojitvijo psa
Kaja Casar in Karlo sta družino razširila s posvojitvijo psa
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
Poleg prenove je otrokom nasmeh narisalo še eno presenečenje
okusno
Portal
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Verstappen: Anatomija prvaka
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
