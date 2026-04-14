Koprčani z zmago proti Mariboru naredili pomemben korak k Evropi

Koper in Maribor sta odigrala pomembno tekmo za uvrstitev na eno od prvih treh mest, ki bodo vodila v evropska tekmovanja. Statistika ni bila naklonjena ne eni ne drugi zasedbi. Koper je namreč Mariborčane na medsebojnih ligaških tekmah premagal le enkrat na zadnjih desetih obračunih, Maribor pa v Kopru ni zmagal že dobra tri leta. Slab niz Štajercev na Obali pa se je nadaljeval. Kljub dobri igri so zaostajali v prvem polčasu, v drugem pa hitro ostali brez izključenega igralca ter tako Kopru olajšali celo za zmago, ki jih je utrdila na drugem mestu lestvice. Koprčani imajo zdaj že pet točk prednosti pred tretjeuvrščenimi vijoličnimi (tekma manj), ki sta mu za nameček za petami še Olimpija in Bravo.

Mariborčani, ki so pogrešali kaznovana Marka Španringa in Pijusa Širvysa ter poškodovanega Čedomirja Bumbića, so imeli prvi na tekmi resno priložnost, in sicer je v 16. minuti Tio Cipot zadel vratnico s strelom iz prve, ko je stekel za hrbet koprske obrambe. Le malce zatem je bila četa Fede Dudića na vse bolj razmočenem igrišču znova blizu vodilnemu zadetku, ko je Bradley M'Bondo povlekel žogo na rob kazenskega prostora, nato pa z močnim strelom tudi on zadel spodnji del vratnice koprskih vrat.