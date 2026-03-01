Majevski še drugič praznih rok iz Stožic, Muraši nemočni v Kopru

Celjski nogometaši niso izkoristili sobotnega spodrsljaja Maribora, s čimer je razlika na vrhu lestvice ostala osem točk. Toliko zaostaja tudi tretji Koper. Bravo je ob praznovanju 20. obletnice nastanka kluba z deseto zmago v sezoni napredoval na peto mesto.

Ljubljančani, ki so pogrešali kaznovanega Gašperja Jovana, so prvi zapretili in v peti minuti tudi zadeli prek Cristalina Atemone, vendar je bil pred tem Fallou Faye v prepovedanem položaju. Celjska zasedba, trener Ivan Majevski je nekoliko rotiral po zmagi proti Driti v Konferenčni ligi, je v prvih minutah delala veliko osnovnih napak, prvič pa zapretila v 11. minuti. Po slabem posredovanju domačega vratarja Uroša Likarja se je preslabo odzval tudi Mario Kvesić. Bravo je bil sprva nevarnejši, povedel pa v 13. minuti, ko je po podaji s kota z glavo zadel povsem osamljeni Faye.

V 17. minuti je Venuste Baboula nevarno meril iz ne najboljšega kota, žoga pa je končala za vrati Simona Sluge. V 29. minuti je od daleč poskušal Juanjo Nieto, a zgrešil cilj, manj kot minuto kasneje pa je Nikita Josifov z levico meril v bližnji kot, a je Likar sijajno posredoval. Celjani so vse bolj prevladovali, a poti do gola niso našli. V 38. minuti je resda poskusil tudi Milot Avdyli, a meril precej nenatančno, podobno kot Kvesić s prostega strela ob koncu polčasa.

Gostujoči strateg je v drugi polčas krenil s tremi novimi nogometaši, Svitom Sešlarjem, Armandasom Kučysom in Rudijem Požegom Vancašem. Še preden pa bi lahko z novimi močmi nevarneje zapretili gosti, je po posredovanju sobe za Var Damjan Novarlić pokazal rdeč karton Nietu. V 63. minuti je Bravo še enkrat zatresel mrežo Celja, potem ko je po protinapadu s prefinjenim strelom Slugo matiral Jakoslav Stanković. Toda zaradi prepovedanega položaja zadetek ni obveljal. V 69. minuti je do lepe priložnosti prišel Kučys, a je iz ugodnega položaja po predložku z desnico streljal naravnost v Likarja. V 77. minuti je na drugi strani po strelu Baboulaja z golove črte odbil Lukasz Bejger. Pečar pa je imel v 85. minuti na nogi predčasno odločitev, a ga je Sluga dobro ustavil. Nogometaši iz knežjega mesta so bili pred vrati Ljubljančanov še nekajkrat nevarni, a do pravega strela niso prišli, bodisi zaradi borbene igre domačih bodisi zaradi slabše zadnje podaje ali oviranja kar samih med seboj. To je bil šele tretji prvenstveni poraz Celja.

Koprčani zanesljivo ugnali Muro

Izbranci domačega trenerja Zorana Zeljkovića so imeli pobudo od samega začetka tekme, kljub temu pa si v prvi polovici prvega polčasa izrazitih priložnosti za zadetek niso priigrali. Še najbolj vroče je bilo pred prekmurskimi vrati v 21. minuti, strel Nemca Floriana Hartherza s petih metrov nekoliko z leve strani pa je zletel čez vrata soboškega vratarja Nejca Dermastije. Gostitelji so v 30. minuti izpeljali kombinatorno in učinkovito akcijo, z natančnim strelom z 11 metrov po tleh pa jo je kronal Andraž Ruedl ter dosegel svoj sedmi zadetek v tej sezoni. Koprčani si po zadetku do odhoda na veliki odmor niso priigrali več nobene priložnosti, povsem nenevarni pa so bili tudi gosti iz Murske Sobote. V drugi polovici tekme se razmerje moči na igrišču ni spremenilo, Primorci so imeli absoluten nadzor nad Prekmurci.

Gostitelji so prvič nevarno zagrozili v 52. minuti, ko je žoga po prostem strelu z 18 metrov najbolj kreativnega domačega nogometaša Josipa Iličića švignila mimo desne vratnice. Pet minut kasneje je Ruedl dosegel svoj drugi gol na tekmi, a ga je glavni sodnik Žan Jazbec razveljavil zaradi prepovedanega položaja. V zadnjem delu tekme so bili aktivnejši tudi Sobočani, blizu zadetka pa so bili v 77. minuti, ko je strel Kristjana Trdina iz gneče s šestih metrov končal za vrati nezaposlenega vratarja Metoda Jurharja. Le minuto kasneje so gostitelji izpeljali bliskovit nasprotni napad, ki ga je z zadetkom kronal Belgijec Jean-Pierre Longonda. V 85. minuti se je v sijajni priložnosti znašel tudi Iličić, po njegovem strelu s "slabšo" desno nogo pa se je izkazal Dermastija. Dve minuti kasneje so nevarno zagrozili tudi Sobočani, Jurhar pa je z manjšimi težavami zaustavil strel Kenana Kurtovića z glavo. Končni izid je v sodnikovem podaljšku z natančnim strelom z 11-metrovke postavil Bassirou N'Diaye.

Izidi, slovensko prvenstvo, 24. krog: