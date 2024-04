Koprčani so Sobočanom zabili po gol na polčas

V zaostali tekma 22. kroga slovenske nogometne prve lige sta se na Bonifiki udarila Koper in Mura. Primorci so dosegli po gol na polčas ter slavili z 2:1. Gostje so do častnega zadetka, ki je bil zgolj lepotni popravek, prišli v zadnjih sekundah tekme. Rumeno-modri so se s tremi točkami utrdili na petem mestu prvenstvene tabele, sosedom na lestvici Sobočanom pa sedaj zbežali za šest točk.