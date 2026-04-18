Nogomet

Koper na bizarni tekmi še malce preložil slavje Celja

Domžale, 18. 04. 2026 19.53 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Koper

Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 31. krogu Prve lige izgubili proti Kopru z 0:3. Radomljani so tekmo s Koprom začeli v precej spremenjeni podobi, mesto sta v začetni enajsterici dobila tudi 17-letnika Luka Kušić in Florijan Mežnar. Razlog je preprost. V domači ligi so si že zagotovili obstanek, hkrati pa ne morejo več na mesta, ki vodijo v Evropo, to pa prinaša zmaga v pokalnem tekmovanju, v katerem bodo mlinarji v sredo v polfinalu igrali proti Brinju Grosupljemu.

Trener Jugoslav Trenčovski je tako spočil nekatere nosilce, medtem ko je njegov kolega na koprski klopi Zoran Zeljković izbral udarno postavo, ki je lovila novo zmago v boju za drugo mesto. To je tudi dosegla in s tem vsaj do nedelje preložila potrditev celjskega naslova državnih prvakov ter se utrdila na drugem mestu, ki tako kot tretje prinaša nastop v kvalifikacijah konferenčne lige.

Koprska zasedba je hitro povedla, ko je v šesti minuti Josip Iličić izvedel prosti strel z desne strani, na drugi vratnici pa je žogo z glavo iz bližine v mrežo usmeril Andraž Ruedl. Isti igralec je bil blizu novemu zadetku v 29. minuti, a je takrat Samo Pridgar preprečil novo veselje koprskega nogometaša.

V 29. minuti je bil še bližje Iličić, ko je že na tla položil radomeljskega vratarja, imel ogromno časa in prostora na približno šestih metrih, a žogo namesto v mrežo poslal v Eneja Klampferja. Takoj zatem je zagrozil še Jean Pierre Longonda, a je ostalo pri minimalnem vodstvu gostov z Obale. Prav Longonda pa je bil v 33. minuti spet v središču dogajanja, saj je sprožil z roba kazenskega prostora, žogo pa je z glavo v lastno mrežo preusmeril Klampfer.

Trenčovski je na začetku drugega polčasa opravil kar štiri menjave, kar se ni posebej poznalo. V 59. minuti je Koper zadel še tretjič na tekmi, strelec je bil Iličić, a je bil v rahlem prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 2:0.

V 71. minuti pa so si domači zabili še en avtogol, a tudi ta ni obveljal zaradi prepovedanega položaja, le malce zatem pa je Iličić le povišal prednost na 3:0, ko je Pridgar nespametno izbijal žogo, zadel Iličića, od njega pa se je žoga odbila v mrežo. Koper je nato tekmo relativno mirno pripeljal do konca.

Izidi slovenske Prve lige, 18. april:

Kalcer Radomlje - Koper 0:3 (0:2)

prva liga koper radomlje

Slovenske nogometašice v izdihljajih ob točko proti Norvežankam

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

osiveli_ritmični_gimnastik
18. 04. 2026 20.46
Rad imam to domače lepo mesto.
Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Tako prisrčna je hčerka princese hrvaških korenin
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Ko udari kruta usoda: zakonca z enako redko obliko raka, a z neomajno močjo
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Metoda 5-4-3-2-1: Preprosto do pametnejših nakupov živil
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Ta račun lahko odprete le enkrat v življenju!
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Napačno pripravljate klobase? Te napake uničijo njihov okus
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
7 prehranjevalnih navad, ki lahko močno vplivajo na moško plodnost
Tapetiranje brez mojstra? Tako si lahko popolno steno ustvarite kar sami doma
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Kaj kuhati v nedeljo? 5 kosil, ki vedno uspejo (in tudi navdušijo)
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
