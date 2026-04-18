Koper na bizarni tekmi še malce preložil slavje Celja

Trener Jugoslav Trenčovski je tako spočil nekatere nosilce, medtem ko je njegov kolega na koprski klopi Zoran Zeljković izbral udarno postavo, ki je lovila novo zmago v boju za drugo mesto. To je tudi dosegla in s tem vsaj do nedelje preložila potrditev celjskega naslova državnih prvakov ter se utrdila na drugem mestu, ki tako kot tretje prinaša nastop v kvalifikacijah konferenčne lige.

Koprska zasedba je hitro povedla, ko je v šesti minuti Josip Iličić izvedel prosti strel z desne strani, na drugi vratnici pa je žogo z glavo iz bližine v mrežo usmeril Andraž Ruedl. Isti igralec je bil blizu novemu zadetku v 29. minuti, a je takrat Samo Pridgar preprečil novo veselje koprskega nogometaša.

V 29. minuti je bil še bližje Iličić, ko je že na tla položil radomeljskega vratarja, imel ogromno časa in prostora na približno šestih metrih, a žogo namesto v mrežo poslal v Eneja Klampferja. Takoj zatem je zagrozil še Jean Pierre Longonda, a je ostalo pri minimalnem vodstvu gostov z Obale. Prav Longonda pa je bil v 33. minuti spet v središču dogajanja, saj je sprožil z roba kazenskega prostora, žogo pa je z glavo v lastno mrežo preusmeril Klampfer.