Koper na Bonifiki z zmago nad Domžalami do devete točke sezone

Izbranci Mirana Srebrniča so po nizu treh tekem brez zmage le vpisali tri točke, spet pa je bil glavni junak Nardin Mulahusejnović, ki je dosegel oba zadetka. Domžalčani, ki so pogrešali Arnela Jakupovića, Tilna Klemenčiča, Tončija Mujana, Mattiasa Käita in Svena Šoštariča Kariča, pa so doživeli drugi poraz na zadnjih treh tekmah. Koper je z drugo zmago v prvenstvu na lestvici za točko prehitel današnjega tekmeca.

Koprčani so odločneje odprli tekmo, prvič dvakrat zagrozili v deveti minuti, v 16. minuti pa se je v ugodnem položaju za neoviran strel znašel Marko Pejić, a je zgrešil nekoliko z leve strani. Deset minut pozneje pa jeSenijad Ibričićnaredil napako ob podaji, do žoge je prišelDare Vršič, ki jo je nato oddal samemu Nardinu Mulahusejnoviću, ta pa je nato s 13 metrov dosegel svoj četrti gol sezone. V 34. minuti je do strela po protinapadu prišel Bojan Knežević, a je bil premalo natančen. Zato pa je bil v 52. natančnejši in srečnejši spet Mulahusejnović, potem ko je v mrežo iz bližine pospravil odbito žogo po podaji Maksa Barišića z leve strani. Koprski napadalec je s tem prevzel prvo mesto na lestvici strelcev.