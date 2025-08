Na dveh tekmah dobili 12 zadetkov, Stojanović izpostavil sodniški kriterij

Koprčani so se v povratno tekmo podali z željo, da popravijo vtis po debaklu na Norveškem, kjer jih je Viking odpihnil s 7:0. Dolgo je kazalo, da bodo na Bonifiki uspeli ugnati favorizirane nasprotnike, saj so na tekmi trikrat vodili, na koncu pa klonili s 3:5. "Škoda, ker nismo zdržali do konca. Mislim, da smo odigrali dokaj korektno tekmo. Imeli smo nekaj priložnosti, da iz enega gola razlike pridemo na dva gola razlike in tekmo nekoliko mirneje pripeljemo do konca. Želeli smo zmagati, a se nam na žalost ni izšlo," je svoje misli po tekmi strnil trener Slaviša Stojanović.