Koper po domačem porazu proti Vaduzu čaka težko delo

Gostitelji so si v prvem polčasu priigrali tri lepe priložnosti, vse pa so ostale neizkoriščene. V uvodnih petnajstih minutah sta jih po asistencah Andreja Kotnika zapravila Dario Kolobarić in Kaheem Parris .

Koprčani so bili v uvodnem kvalifikacijskem krogu tretjega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja prosti, na današnji uvodni tekmi drugega kroga pa so na svoji Bonifiki nekoliko nepričakovano izgubili proti Vaduzu iz Liechtensteina. Slovenski podprvak iz sezone 2021/22 bo popravni izpit imel čez teden dni.

Izbranci domačega trenerja Zorana Zeljkovića so v začetku drugega polčasa doživeli hladno prho. Zanjo je poskrbel Turek s švicarskim potnim listom Tunahan Cicek, ki je po kombinirani akciji gostov v 53. minuti zadel za 1:0.

Primorci so po prejetem golu skušali tekmo postaviti na glavo. Imeli so terensko premoč, najlepši priložnosti pa so si priigrali v 81. minuti, ko so gosti najprej blokirali strel rezervista Anisa Jašaragića, nato pa še Nigerijca Bedeja Osujija.