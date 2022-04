Koper po zmagi in golu Colleyja v Domžalah le še točko za Mariborom

Na koncu so se veselili Primorci, ki so četrtič zapovrstjo zmagali in niz neporaženosti podaljšali na sedem tekem, obenem pa se vodilnemu Mariboru približali zgolj na točko. Domžalčani pa po osmi zaporedni tekmi brez zmage vsaj za zdaj ostajajo šesti. Kaheem Parris je bil prvi na tekmi, ki je zapravil veliko priložnost, ko je po prodoru po desni prišel do strela in žogo poslal malo mimo nasprotne vratnice. Isti igralec je poskusil tudi v 20. minuti, na mestu pa je bil Klemen Mihelak, ki je v vratih dobil priložnost namesto Ajdina Mulalića. V 30. minuti pa so zagrozili tudi Domžalčani, saj je Žiga Repas zadel vratnico z 12, 13 metrov. So bili pa v celoti gledano v prvem polčasu konkretnejši Primorci, ki so znova prišli do strela v 42. in 43. minuti, obakrat je poskusil Andrej Kotnik, prvič je strel branil Mihelak, drugič pa je žogo z glavo poslal čez gol.