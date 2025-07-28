Koper premagal Primorje

Koprčani so proti Primorju želeli vsaj nekoliko popraviti vtis iz prejšnjega tedna, ko so v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige na Norveškem na prvi tekmi kar z 0:7 izgubili proti Vikingu Stavangerju, tako da je zanje evropska pot praktično končana. To jim je tudi uspelo, saj so večino tekme prevladovali, na koncu pa vpisali nove tri točke in jih imajo po dveh krogih šest. Toliko jih imata le še Olimpija in Celje. Primorje je ostalo pri treh točkah.

Koprčani so tekmi odločneje začeli, nanizali nekaj strelov v tretji minuti prek Damjana Boharja, v deveti prek Isaaca Matondoja, v 13. prek Andraža Ruedla in 15. prek Denija Jurića, a niti eden ni bil posebej nevaren.

Ajdovci, ki dotlej niso v napadu pokazali nič konkretnega, so morali v 19. minuti prvič menjati, saj se je poškodoval debitant Luis Felipe Para, zamenjal ga je Nik Jermol.

V 34. minuti pa so Koprčani dobili enajstmetrovko, ko je žoga v roko zadela Žana Beširja, glavni sodnik Damjan Novarlić pa je po pregledu posnetka pokazal na belo piko. Deni Jurić je v 35. minuti izvedel najstrožjo kazen, zadel vratnico, od te pa se je žoga odbila v hrbet Denisa Pintola in se odbila v mrežo za 1:0.

Tudi v uvodu drugega dela so bili boljši domači, gosti pa so hitro izgubljali žogo in jim posledično ni uspelo izpeljati kakšnega obetavnega napada. V 56. minuti pa jim je uspelo dvakrat v istem napadu ogroziti Metoda Jurharja. Najprej je poskusil Haris Kadrić z dobrih desetih metrov, koprski vratar je žogo odbil v vratnico, odbito žogo pa je Ishaq Rafiu prav tako poslal v okvir vrat.

So pa Koprčani znova zadeli v 61. minuti, takrat se je je za kratek čas svojega tretjega prvenstvenega gola v sezoni veselil Nik Omladič, a ta ni obveljal zaradi predhodnega prepovedanega položaja.

Gostitelji pa so regularen zadetek dosegli v 68. minuti, ko je po podaji Marka Pabaija z leve strani z glavo iz bližine zadel Deni Jurić. V 71. minuti je Pabai še zatresel okvir vrat Primorja z roba kazenskega prostora, v 79. je čez gol meril Bohar, Matondo ša je v 80. izsilil novo Pintolovo obrambo.

V 86. minuti je na drugi strani moral izkazati tudi Jurhar, to pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Koper bo v 3. krogu v nedeljo gostoval v Mariboru, Ajdovci pa bodo dan prej gostili Bravo.