Koper premočan za Domžale

Koprčani so po sijajnem uvodu v novo sezono ‒ na prvih sedmih tekmah so kar šestkrat zmagali in enkrat remizirali ‒ izgubili sapo in na zadnjih treh tekmah osvojili le točko, danes pa so prekinili "črni niz" in na zaostali tekmi 4. kroga na kolena spravili Domžalčane. Koper se je po sedmi zmagi znova zavihtel na vrh lestvice in ima točko več od drugouvrščenega Brava, osmoljenec današnjega obračuna na Obali pa je s sedmega zdrsnil na osmo mesto.

Po uvodnem tipanju moči so na Bonifiki zagospodarili domači nogometaši. Prvo priložnost so si priigrali v 11. minuti, ko je ožja obramba gostov naredila napako, strel gambijskega napadalca Lamina Colleyja z roba kazenskega prostora pa je švignil mimo leve vratnice gostujočega vratarja Ajdina Mulalića. Le nekaj minut kasneje so Koprčani znova pritisnili in dolgo časa "pletli mrežo" pred domžalskimi vrati, strel Ivice Guberca s 17 metrov pa je z zanesljivim posredovanjem zaustavil Mulalić.