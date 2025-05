Koper proti Celju: kdo bo pokalni prvak?

Koper si s štirimi pokalnimi lovorikami deli naziv druge najuspešnejše ekipe pokalnega tekmovanja, z devetimi naslovi je uspešnejši zgolj Maribor. Danes bodo imeli priložnost, da se otresejo družbe obeh Olimpij, za to pa bodo morali premagati nasprotnika, katerega so dvakrat že spravili na kolena.

Celjani in Koprčani so se v velikem finalu prvič udarili v sezoni 2005/06, ko je Celje pred domačim občinstvom lovilo drugi zaporedni naslov, a se je razpletlo tako, da so do prvega v zgodovini po izvajanju najstrožjih kazni prišli nogometaši Kopra, ki so sicer vodili večji del rednega dela tekme. Prvi zadetek na obračunu je takrat po slabih petih minutah dosegel Mladen Rudonja, za polurni podaljšek in kasnejše enajstmetrovke pa je v 75. minuti poskrbel Dejan Rusič.