Koper s peto zaporedno zmago ostaja na vrhu Prve lige

Koprčani so tudi po sedmem krogu neporaženi in bodo (kljub tekmi manj) še naprej na vrhu prvenstvene lestvice. Čeprav v Sežani niso prevladovali, saj so bili domači povsem enakovreden tekmec, so po zaslugi Ivana Borne Jelića Balte prišli do novih treh točk, skupaj pa jih imajo 16 s šestih tekem. Tabor ostaja pri sedmih točkah s sedmih tekem. Tekma v uvodu ni bila posebej razburljiva, več konkretnosti so pokazali domači, ki pa niso resno ogrozili debitanta med koprskima vratnicama, 18-letnega Dennyja Tiganja.

Precej bolj nevarni so bili soigralci slednjega v 25. minuti, iz svoje prve resne akcije so zadeli prečko, potem ko je s 13 metrov streljal Luka Vešner Tičić. V 38. minuti je Lamin Colley pri malce bolj napadalno navdahnjenih Koprčanih v 38. minuti celo zadel, toda iz prepovedanega položaja. V 42. minuti je po dolgem času nov nenatančen strel od daleč pri domačih sprožil Marko Krivičić, na drugi strani pa je v 52. minuti Colley pred vrati zgrešil žogo po podaji z leve strani.

V 57. minuti je preveč po sredini meril Aleksandar Rajčević, tri minute pozneje pa so bili zelo nevarni Sežanci, ko je Dino Stančič z glavo streljal iz bližine, toda mladi Tiganj je dobro posredoval. V 69. minuti so Koprčani povedli, ko je z osmih metrov zadel Ivan Borna Jelić Balta, ki se je prvič v sezoni vpisal med strelce.