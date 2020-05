Koper se je vrnil v Prvo ligo, a s tem se ne misli zadovoljiti

Nogometaši Kopra ravno ob stoletnici kluba slavijo povratek v prvo ligo, potem ko je Nogometna zveza Slovenije pred dnevi sporočila, da se druga liga ne bo nadaljevala. To tedaj vodilni Koper je bil te odločitve zagotovo najbolj vesel, saj je to pomenilo tako želen povratek med elito. A tega si je ambiciozna zasedba iz Kopra, ki ji poveljuje dolgoletni trener ND Gorice Miran Srebrnič , želela zagotoviti tudi na zelenici. Že pred začetkom sezone 2. SNL so bili poleg Gorice eni glavnih favoritov za napredovanje v Prvo ligo. In uspelo jim je, Gorico pa čakajo kvalifikacije z devetouvrščeno ekipo Prve lige. Koper si glede na finančni vložek, infrastrukturo in okolje povratek nedvomno zasluži, vsekakor pa bodo v prihodnje morali biti bolj previdni pri izpolnjevanju finančnih obveznosti, ki so bile v preteklosti razlog za strm padec iz prve v četrto ligo.

Nekdanji trener ND Gorice Milan Srebrnič je upravičil zaupanje kluba in v boju za neposredno napredovanje v Prvo ligo porazil prav bivše vrtnice.

Koper ima precej turbulentno zgodovino

Ko je na sceno v Kopru stopil Boris Popović, ki je najprej poskrbel za izboljšanje infrastrukture, je šla pot kluba navzgor. Ne le dobri pogoji za trening, nekdanji koprski župan je bil vezni člen za marsikaterega sponzorja. In velik vložek je prinesel s sodelovanjem Milana Mandarića. No, ta zgodba je kasneje Koper zaradi finančnih težav in neizpolnjevanja obveznosti pahnila v četrto ligo. A Koper se je ekspresno pobral z dna in v najhitrejšem možnem času napredoval nazaj med elito. Tu pa se njihovi cilji ne ustavljajo, saj si želijo že po prihodnji sezoni igrati v Evropi. "Ne zanima me povprečnost. Če ne bo visokih ciljev, mene ne bo v klubu. Bilo je kar nekaj skeptikov, ki niso verjeli v nas, ko smo bili še v tretji ligi, a smo zgradili ekipo, ki jo spoštuje vsa država. Pozimi smo se pripravljali v Turčiji in proti prvoligašem iz drugih držav nismo nikoli razočarali. Ni kaj, Koper postaja spet nogometno močno mesto. Takšno, kakršno je včasih že bilo,'' je za Siol pred dnevi povedal predsednik kluba Ante Guberac.

S takšnimi pogoji za delo in trening (ne le dobra klima, pač pa tudi zelo lep kompleks, na katerem je moč ustvariti dobro vzdušje) bo Koper nedvomno popestritev Prve lige, prvoligaši pa so gostovanj na lepi Bonifiki še kako dobro vajeni iz preteklosti. Skladno z dobro infrastrukturo in dobrim kadrom Koprčanom optimizma ne primanjkuje. ''Morda pa postanemo prvaki! Zakaj pa ne? Čudeži se dogajajo. Smo v ritmu, da moramo vsako leto osvajati prva mesta. Trikrat zapored smo to naredili. Morda pa postanemo prihodnje leto še prvaki in to naredimo še četrtič zapored! Fenomeni se dogajajo. Prepričan sem, da bomo prihodnje leto to kronali pri vrhu prve lige,'' je še poudaril Guberac, šef obalnega gradbenega velikana Grafista, ki finančno pomaga klubu.