Koper slavil na težkem gostovanju v Ljubljani

Protinapad Kopra v uvodu tekme, ko je Jakob Brunnhofer v zadnjem trenutku z blokado preprečil strel Brownu Iraborju, je napovedal zanimiv obračun. Kljub rahlemu zatišju je v 15. minuti Aldin Jakupović po hitro izgubljeni žogi Kopra prišel do strela v kazenskem prostoru, vendar zgrešil cilj. V 18. minuti se je Alvaro Roncal odločil za močan strel z velike razdalje, toda izkušeni domači čuvaj mreže Matjaž Rozman je bil zbran in žogo odbil. V 22. so Primorci sicer izpeljali lepo akcijo, ki jo je z roba kazenskega prostora učinkovito končal Josip Iličić, toda zadetek ni obveljal zaradi predhodnega prepovedanega položaja Davida Pejičića.
Nato je tudi Bravo v 27. minuti nevarno ogrozil Luko Baša v koprskih vratih, ko je malce z desne strani poskusil znova Jakupović, žoga pa se je od vratnice odbila v igrišče. Istemu igralcu tudi v tretje ni uspelo ukaniti Baša, ko je mlačno streljal v 32. minuti, Irabor pa je bil na drugi strani takoj zatem premalo natančen. Je pa moral strateg Kopra Milan Anđelković že v 39. minuti opraviti prvo zamenjavo, zaradi poškodbe je igro zapustil Isaac Matondo, toda njegovi izbranci so bili še naprej malce podjetnejši tekmec, eno obetavno akcijo je zapravil še Pejičić, ki ga je Anđelković ob polčasu pustil v slačilnici.
V 53. minuti so Koprčani tudi povedli. Iličić je poslal žogo v kazenski prostor z leve strani, Luka Guček pa je z glavo zadel za 1:0. Bravo je takoj pokazal več želje po napadu, James Arinze je z glavo zagrozil v 58. minuti, malce pozneje je preslabo zaključil Gašper Jovan, v 64. pa je ljubljanska zasedba izid izenačila.
Arinze je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil eden rezervistov Milan Tučić in zadel za 1:1. Toda Koper je hitro spet prišel do prednosti. Giuseppe Agyemang je z leve strani podal pred vrata, kjer je bil najvišji Irabor za 2:1. Primorci so nato dokaj suvereno nadzorovali tekmo proti ekipi Aleša Arnola, ki se je v končnici odločil dodatno okrepiti napad, medtem ko je Anđelković krepil obrambo. Poteza bi se v 92. minuti skorajda izplačala Arnolu, saj je Tučić zadel vratnico, a je ostalo pri vodstvu gostov, ki so zapravili še eno veliko priložnost zatem prek Bassirouja N'Diayeja.
Izidi slovenske Prve lige, 2. november:
Bravo - Koper 1:2 (0:0)
Guček 53., Irabor 70.; Tučić 64.
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