Koper slavil na težkem gostovanju v Ljubljani

Protinapad Kopra v uvodu tekme, ko je Jakob Brunnhofer v zadnjem trenutku z blokado preprečil strel Brownu Iraborju, je napovedal zanimiv obračun. Kljub rahlemu zatišju je v 15. minuti Aldin Jakupović po hitro izgubljeni žogi Kopra prišel do strela v kazenskem prostoru, vendar zgrešil cilj. V 18. minuti se je Alvaro Roncal odločil za močan strel z velike razdalje, toda izkušeni domači čuvaj mreže Matjaž Rozman je bil zbran in žogo odbil. V 22. so Primorci sicer izpeljali lepo akcijo, ki jo je z roba kazenskega prostora učinkovito končal Josip Iličić, toda zadetek ni obveljal zaradi predhodnega prepovedanega položaja Davida Pejičića.

Nato je tudi Bravo v 27. minuti nevarno ogrozil Luko Baša v koprskih vratih, ko je malce z desne strani poskusil znova Jakupović, žoga pa se je od vratnice odbila v igrišče. Istemu igralcu tudi v tretje ni uspelo ukaniti Baša, ko je mlačno streljal v 32. minuti, Irabor pa je bil na drugi strani takoj zatem premalo natančen. Je pa moral strateg Kopra Milan Anđelković že v 39. minuti opraviti prvo zamenjavo, zaradi poškodbe je igro zapustil Isaac Matondo, toda njegovi izbranci so bili še naprej malce podjetnejši tekmec, eno obetavno akcijo je zapravil še Pejičić, ki ga je Anđelković ob polčasu pustil v slačilnici.