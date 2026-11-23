Prvo nevarno akcijo na tekmi so izpeljali Kidričani, Luka Baš pa ni imel težav s poskusom Bedeja Osujija. Koprčani so nato prevzeli pobudo, v 13. pa tudi povedli. Po kotu z leve strani, ki ga je izvedel Josip Iličić, se je žoga odbila v bližino gola, kjer je bil dobro postavljen Bassirou N'Diaye in matiral Florijana Raduho.
V 25. minuti so imeli gosti na voljo prosti strel z 18 metrov, tega je izvedel Petar Petriško, žogo poslal mimo živega zidu, a je bil Baš pripravljen in žogo odbil. Osem minut pozneje pa so znova zadeli Koprčani. Toda gol Brona Iraborja ni obveljal, po pregledu posnetka je Alen Bubek dosodil prepovedan položaj N'Diayeja. Je pa obveljal Iličićev v 42. minuti, ko je Alvaro Roncal preprečil iznos žoge Aluminija iz lastnega kazenskega prostora, žoga se je odbila do nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki jo je nato poslal pod prečko iz bližine za 2:0.
Iličić je v 52. minuti imel na voljo nov prosti strel, a žogo poslal mimo gola, tako kot iz igre Vito Težak na drugi strani nekaj trenutkov pozneje. Sicer pa v tem obdobju igra ni bila posebej razburljiva, Kidričani so se trudili kaj opraviti v napadu, Koper pa poskušal nadzorovati lepo prednost. V 63. je imel Težak novo lepo priložnost, streljal v kazenskem prostoru, vendar ga je Filip Bačkulja v zadnjem trenutku blokiral. Na drugi strani je Irabor po hitrem napadu poskusil v kazenskem prostoru, vendar zadel le zunanji del mreže, v 79. pa je Ibrahim Lawal z roba kazenskega prostora žogo poslal v naročje Raduhe.
V izdihljajih tekme se je Irabor še dvakrat znašel v obetavnih akcijah, vendar iztržil le dva udarca iz kota, teh pa Koprčani niso izkoristili, tako kot še ene priložnosti Frana Tomeka tik pred koncem tekme.
Izidi slovenske Prve lige, 23. november:
Koper - Aluminij 2:0 (2:0)
N'Diaye 13., Iličić 42.
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