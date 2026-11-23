Prvo nevarno akcijo na tekmi so izpeljali Kidričani, Luka Baš pa ni imel težav s poskusom Bedeja Osujija. Koprčani so nato prevzeli pobudo, v 13. pa tudi povedli. Po kotu z leve strani, ki ga je izvedel Josip Iličić, se je žoga odbila v bližino gola, kjer je bil dobro postavljen Bassirou N'Diaye in matiral Florijana Raduho.

V 25. minuti so imeli gosti na voljo prosti strel z 18 metrov, tega je izvedel Petar Petriško, žogo poslal mimo živega zidu, a je bil Baš pripravljen in žogo odbil. Osem minut pozneje pa so znova zadeli Koprčani. Toda gol Brona Iraborja ni obveljal, po pregledu posnetka je Alen Bubek dosodil prepovedan položaj N'Diayeja. Je pa obveljal Iličićev v 42. minuti, ko je Alvaro Roncal preprečil iznos žoge Aluminija iz lastnega kazenskega prostora, žoga se je odbila do nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki jo je nato poslal pod prečko iz bližine za 2:0.