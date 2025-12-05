Svetli način
Nogomet

Koper ujel Maribor, Domžale ostajajo na zadnjem mestu

Koper, 05. 12. 2025 20.39 | Posodobljeno pred 53 minutami

Avtor
STA , L.M.
18. krog slovenskega državnega prvenstva v nogometu sta na Bonifiki odprli ekipi Kopra in Domžal. Kanarčki so prišli do svoje devete ligaške zmage in so na lestvici ujeli drugouvrščeni Maribor. Rumena družina ostaja na dnu, tri točke za predzadnjo Muro.

Domžalčani so se takoj po uvodnem žvižgu glavnega sodnika Alena Bubka zbrali ob robu igrišča ter slovensko javnost na simboličen način opozorili na pereče težave v svojem klubu. Državnim prvakom v sezonah 2006/07 in 2007/08 zavoljo slabega gmotnega položaja po črnem scenariju celo grozi stečaj in slovo od prvoligaške druščine.

Izbranci domačega trenerja Zorana Zeljkovića so od prve minute zaigrali napadalno in skušali doseči vodilni gol. To jim je uspelo v 15. minuti, po ostrem in natančnem predložku Josipa Iličića z leve strani je bil v gostujočem kazenskem prostoru najvišji Srb Filip Damjanović in po strelu z glavo zadel za 1:0.

V 26. minuti je Bubek pokazal na enajstmetrovko za Domžalčane zaradi igranja z roko Kamila Manserija v kazenskem prostoru po strelu Reneja Hrvatina, z bele točke je bil suveren Haris Vučkić.

Gostitelji so v končnici polčasa znova pritisnili proti domžalskim vratom, Isaac Matondo in Manseri pa sta bila malenkost oddaljena od tretjega današnjega zadetka na Bonifiki.

Domžalčani so bili v uvodu drugega polčasa povsem enakovredni papirnatim favoritom z Obale. Po golu je prvič zadišalo v 57. minuti, ko je Iličić s 15 metrov močno streljal in zadel okvir vrat. V 67. minuti je 37-letnik znova premešal gostujočo obrambo, po njegovem strelu v kazenskem prostoru se je izkazal komaj 18-letni Benjamin Matičič, le minuto kasneje pa je žoga po strelu Manserija švignila mimo leve vratnice.

V 71. minuti je Flavio Junčaj po nasprotnem napadu streljal mimo desne vratnice Jurharja, šest minut kasneje pa so gostitelji povedli z 2:1. Domači rezervist Andraž Ruedl je po samostojnem prodoru najprej izsilil kot z leve strani, po podaji Nika Omladića pa po strelu z glavo dosegel tudi odločilen gol na tekmi.

jugatneme
05. 12. 2025 21.33
Škoda, da ima že svoja leta.....a pri nas še vedno vrhunski, BRAVO!!!
Krošnja
05. 12. 2025 21.25
S tekmo več so ujeli Mb.
