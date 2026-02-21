Kanarčki še povišali vodstvo nad nebogljeno Olimpijo (1:3)*

Federico Bessone se je znova poslužil postavitve s tremi osrednjimi branilci. V zadnji liniji so začeli Jan Gorenc , Ahmet Muhamedbegović in Veljko Jelenković . Za največje taktično presenečenje je argentinski strateg na ljubljanski klopi poskrbel z umestitvijo Marka Bresta na položaj desnega bočnega branilca, ki ga je praviloma zasedal Portugalec Diga . Preostanek ekipe je enak kot na začetku spomladanskega dela sezone, zmaji bodo svoje upe znova polagali v makedonskega ideologa igre Dimitarja Mitrovskega .

Srečanje so bolje odprli domači, ki so v 13. minuti prišli do prve lepe priložnosti preko Dina Kojića. Zmaji so znova zapretili, ko je po odlično izveden prostem strelu Mitrovskega žoga švignila mimo gostujoče leve vratnice. V 20. minuti pa so bili aktualni državni prvaki najbližje prevzemu vodstva. Antonio Marin je malce čez polovico dobil žogo z veliko prostora pred seboj. Hrvata so gostujoči branilci ujeli in ga z dokaj fizičnim pristopom spravili na tla, a kljub negodovanju domače publike glavni delilec pravice Denis Halilović ni pokazal na strel z bele točke. V nadaljevanju akcije je bil blizu zadetka tudi Jošt Urbančič, ki pa z neposredne bližine žoge ni uspel spraviti v mrežo.

Preostanek polčasa je pripadel gostom. V roku osmih minut je dve lepi priložnosti zapravil kasnejši strelec kanarčkov Safo Brian Oddei. Primorci so nadaljevali z vršitvijo pritiska nad domačimi vrati, dodatno je Olimpijo zamajala poškodba Marina, ki ga je na terenu zamenjal Nemanja Motika.