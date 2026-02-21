Kanarčki še povišali vodstvo nad nebogljeno Olimpijo (1:3)*

Federico Bessone se je znova poslužil postavitve s tremi osrednjimi branilci. V zadnji liniji so začeli Jan Gorenc, Ahmet Muhamedbegović in Veljko Jelenković. Za največje taktično presenečenje je argentinski strateg na ljubljanski klopi poskrbel z umestitvijo Marka Bresta na položaj desnega bočnega branilca, ki ga je praviloma zasedal Portugalec Diga. Preostanek ekipe je enak kot na začetku spomladanskega dela sezone, zmaji bodo svoje upe znova polagali v makedonskega ideologa igre Dimitarja Mitrovskega.
Prvi polčas pripadel gostom
Srečanje so bolje odprli domači, ki so v 13. minuti prišli do prve lepe priložnosti preko Dina Kojića. Zmaji so znova zapretili, ko je po odlično izveden prostem strelu Mitrovskega žoga švignila mimo gostujoče leve vratnice. V 20. minuti pa so bili aktualni državni prvaki najbližje prevzemu vodstva. Antonio Marin je malce čez polovico dobil žogo z veliko prostora pred seboj. Hrvata so gostujoči branilci ujeli in ga z dokaj fizičnim pristopom spravili na tla, a kljub negodovanju domače publike glavni delilec pravice Denis Halilović ni pokazal na strel z bele točke. V nadaljevanju akcije je bil blizu zadetka tudi Jošt Urbančič, ki pa z neposredne bližine žoge ni uspel spraviti v mrežo.
Preostanek polčasa je pripadel gostom. V roku osmih minut je dve lepi priložnosti zapravil kasnejši strelec kanarčkov Safo Brian Oddei. Primorci so nadaljevali z vršitvijo pritiska nad domačimi vrati, dodatno je Olimpijo zamajala poškodba Marina, ki ga je na terenu zamenjal Nemanja Motika.
Varovanci Zorana Zeljkovića pa so minimalno premoč kronali v prvi minuti sodnikovega podaljška. Po dobri obrambi domačega vratarja Matevža Vidovška se je žoga odbila do Oddeija, ki ni zgrešil praznih vrat in Koper popeljal v vodstvo.
