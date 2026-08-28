Koper v Kidričevem minimalno boljši od Aluminija

Tekma ni navdušila, na igrišču sta bili ekipi enakovredni, Koprčani so eno od dveh priložnosti izkoristili, Kidričani svojih ne. V prvem polčasu je dvakrat Koprčane, ki so "šumarje" premagali četrtič zaporedoma, rešil vratar Luka Baš, prvič v šesti minuti po domačem protinapadu ter strelu Bebeja Osujija, drugič pa v 32. po nevarnem prostem strelu Petra Petriška z leve strani. Gosti so imeli v prvem polčasu rahlo terensko premoč, a brez pravih priložnosti, še najbližje zadetku so bili v 44. minuti, ko je Vid Koderman nekoliko nespretno posredoval pred vrati svoje ekipe, vendar je na njeno srečo žogo poslal le v zunanji del mreže.

So pa Koprčani izkoristili svojo prvo priložnost na tekmi. V 53. minuti je iz na videz nenevarne akcije Fran Tomek z glavo asistiral Leu Rimcu, ki je sam stekel pred vratarja Florijana Raduho, žogo pa poslal pod prečko. Po prejetem golu so gostitelji pritisnili, toda pravih priložnosti si niso priigrali. Gosti pa so se osredotočili na protinapade, po enem izmed njih je Kamil Manseri prišel do strela, vendar je bil Raduha na mestu.