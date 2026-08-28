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Nogomet

Koper v Kidričevem minimalno boljši od Aluminija

Kidričevo, 28. 08. 2026 22.58 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Koper

V Kidričevem sta se srečali ekipi, ki sta letos neuspešno predstavljali Slovenijo v Evropi, v prvenstvu pa sta povsem pri vrhu. V zadnjih dveh krogih ekipi nista bili poraženi, Aluminij je celo dvakrat zmagal. A na drugi zaporedni domači tekmi do tretjega uspeha zapovrstjo ni prišel, s tem pa je zamudil tudi priložnost, da Koprčane, ki so drugič zapovrstjo gostovali, prehitijo na drugem mestu prvenstvene razpredelnice. Kanarčki so slavili z 1:0.

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Tekma ni navdušila, na igrišču sta bili ekipi enakovredni, Koprčani so eno od dveh priložnosti izkoristili, Kidričani svojih ne. V prvem polčasu je dvakrat Koprčane, ki so "šumarje" premagali četrtič zaporedoma, rešil vratar Luka Baš, prvič v šesti minuti po domačem protinapadu ter strelu Bebeja Osujija, drugič pa v 32. po nevarnem prostem strelu Petra Petriška z leve strani. Gosti so imeli v prvem polčasu rahlo terensko premoč, a brez pravih priložnosti, še najbližje zadetku so bili v 44. minuti, ko je Vid Koderman nekoliko nespretno posredoval pred vrati svoje ekipe, vendar je na njeno srečo žogo poslal le v zunanji del mreže.

So pa Koprčani izkoristili svojo prvo priložnost na tekmi. V 53. minuti je iz na videz nenevarne akcije Fran Tomek z glavo asistiral Leu Rimcu, ki je sam stekel pred vratarja Florijana Raduho, žogo pa poslal pod prečko. Po prejetem golu so gostitelji pritisnili, toda pravih priložnosti si niso priigrali. Gosti pa so se osredotočili na protinapade, po enem izmed njih je Kamil Manseri prišel do strela, vendar je bil Raduha na mestu.

Izidi slovenske Prve lige, 28. avgust:

Aluminij - Koper 0:1 (0:0)
Rimac 53.

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prva liga aluminij koper

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