Koper z brazilskim vezistom, Kukovec v Celje, Bolha v Aluminij

Nildo Juffo je bil nazadnje član brazilske Vitorie-ES, sicer pa je igral tudi v najmočnejši makedonski ligi za Škendijo in Vardar, v Albaniji je bil član Flamurtarija, v Indoneziji Semena Pedanga, v Braziliji pa še Bahie in Ria Branca. Koper je jesenski del Prve lige Telekom Slovenije končal na četrtem mestu.

Kukovec iz Fiorentine v Celje

Slovenski nogometni prvoligaš Celje, ki brani naslov prvaka v Prvi ligi Telekom Slovenije, je v svoje vrste pripeljal Nina Kukovca. Kot so sporočili iz kluba, je 19-letni in 190 centimetrov visoki napadalec podpisal pogodbo do 30. junija 2024. Kukovec se je sicer v Celje preselil po prekinitvi pogodbe s Fiorentino, kjer je igral za mladinsko ekipo. Na prijateljskih tekmah je dvakrat zaigral tudi za člansko vrsto kluba iz Firenc.

"Srečen sem, ker sem podpisal pogodbo s Celjem. V Italiji sem se v treh letih zelo veliko naučil, svoje znanje pa si zdaj želim prenesti v svoje novo okolje, v katerem si želim z ekipo veliko pozitivnih rezultatov in čim več uspeha," je za spletno stran Celja povedal mladinski reprezentant Slovenije, ki se je v Italijo preselil iz Maribora, svojo nogometno pot pa je začel pri Dravogradu.

Bolha okrepil Aluminij

Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij je pripeljal svojo prvo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Kot so sporočili iz kluba, je novi član ekipe iz Kidričevega Klemen Bolha, nazadnje član litovskega Žalgirisa. 27-letni branilec je podpisal pogodbo do 30. maja 2022.