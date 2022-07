Koper z zmago proti Sežani otvoril novo sezono prve lige

Koprčani so v skladu z napovedmi takoj prevzeli pobudo na domači zelenici, do prvega nevarnejšega strela pa so prišli gosti, ko je Tom Kljun v sedmi minuti poskusil s strelom nekoliko z desne strani, a za malo zgrešil. Na drugi strani se je štiri minute kasneje v dobrem položaju znašel novinec v dresu Kopra Dario Kolobarić , a ob pritisku s hrbta ni uspel nevarneje sprožiti proti vratom Jana Koprivca .

Za Kotnika, ki je pozimi Maribor zamenjal za Koper je bil to sploh prvi zadetek v slovenski prvi ligi zadel za Koper. 26-letni Novogoričan je do te tekme v svoji karieri dosegel le osem prvoligaških zadetkov (šest v dresu Gorice in dva v dresu Maribora), od tega jih je največ dal v debitantski sezoni v prvi ligi (2015/16) in sicer tri.

Za prvi zadetek v 32. sezoni prve lige je po skoraj uri igre s pravo mojstrovino poskrbel Andrej Kotnik. V 59. minuti je bil prvi pri izbiti žogi Sežancev, nato pa je z dobrih 30 metrov povsem neoviran močno sprožil z desnico. Žoga je v gol letela natanko ob levi vratnici Koprivca, a čeprav se je zdelo, da je vratar Sežane dobro postavljen, ga je prevaral žogin odboj od tal in Koprčani so se lahko veselili vodstva.

Takoj v prvi minuti drugega polčasa se je iz oči v oči z vratarjem Koprivcem znašel Kolobarić, a je nekoliko slabše sprožil in nekdanji občasni slovenski reprezentant je žogo uspel poriniti stran od gola. Tudi v 50. minuti je v obrambi gostov zazevala velika luknja. Sam pred Koprivcem pa se je izjemno slabo znašel Bede Osuji in ostalo je pri začetnem izidu.

Le pet minut kasneje bi domači nogometaši skoraj povišali prednost, ko je Parris iz težkega položaja zadel stičišče vratnice in prečke. A kdor ne da dobi in v 64. minuti je strateg gostov Dušan Kosić z dvojno menjavo zadel v polno. V igro je poslal Zacharieja Iscayeja in Jakoslava Stankovića je izkoristil lepo podajo Kljuna in slabo posredovanje Koprovih branilcev, se sam spustil v napad in z roba kazenskega prostora z desnico matiral Golubovića. Koprčane je prejeti zadetek za nekaj časa presekal, vse bolj nevarni pa so bili nogometaši Tabora. Pripravili so si nekaj strelov, ki pa niso ogrozili Golubovićevih vrat.

V 81. minuti pa je znova udaril Kotnik, ki je tokrat pokazal nekaj fizične moči, se znebil svojega branilca in z diagonalnim strelom z desne strani kazenskega prostora še drugič na tekmi ugnal Koprivca. Po novem vodstvu je Zoran Zeljković Kotnika povlekel iz igre in tekmo nekoliko zaprl. V 86. minuti so se Koprčani rešili v neposredni bližini svojega gola, saj podaja Marka Seliškarja v osrčje kazenskega prostora ni našla katerega od soigralcev. Domača ekipa je zdržala do konca tekme in kot prva v 32. sezoni prve slovenske nogometne lige vpisala vse tri točke.