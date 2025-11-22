Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Iličić pokazal, da še ni rekel zadnje

Koper, 22. 11. 2025 16.06 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
J.B.
Komentarji
1

Nogometaši Kopra so na uvodni sobotni tekmi 16. kroga prve lige zanesljivo ugnali Aluminij (4:1). Prvi zadetek je v 32. minuti z roba kazenskega prostora dosegel Josip Iličić, ki je v drugem polčasu z bele točke še enkrat meril v polno. Sledi obračun zadnjeuvrščenih Domžal in vodilnega Celja.

Koprčani so odločno vstopili v srečanje s petouvrščenim Aluminijem. Že v šesti minuti se je moral izkazati Matjaž Rozman po strelu Veljka Mijailovića, v naslednji akciji pa je bil blizu zadetku tudi Fran Tomek

Po četrt ure igre so centimetri od prvega gola na Bonifiki ločili Josipa Iličića, ki je z roba kazenskega prostora meril za malenkost mimo desne vratnice. Dolgoletni slovenski reprezentant pa je bil zato natančnejši v 32. minuti, ko je v polno meril iz praktično identičnega položaja. 

Josip Iličić je zadel na drugi zaporedni tekmi.
Josip Iličić je zadel na drugi zaporedni tekmi. FOTO: Damjan Žibert

Rozman je nato dvakrat odlično posredoval po strelih Jean-Pierra Longonde in Lea Rimca, tik pred koncem prvega dela pa je izkušenega čuvaja mreže Kidričanov premagal Kamil Manseri, ki je unovčil sijajno globinsko podajo Tomeka.

Dvomi o zmagovalcu so bili razblinjeni v 57. minuti, ko je z bele točke še drugič na tekmi zadel Iličić. Edini gol za Aluminij je v 81. minuti dosegel Behar Feta, a so kanarčki tekmo mirno pripeljali do konca. Izdatno zmago je v sodniškem dodatku potrdil Andraž Ruedl, ki je postavil končnih 4:1. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

22. november, prva liga, izida:

Koper – Aluminij 4:1 (2:0)
Iličić 32., 57. (11-m.), Manseri 41., Ruedl 90.; Feta 81. 

Domžale – Celje

nogomet prva liga koper celje domžale
Naslednji članek

Lewandowski dosegel prvi gol na prenovljenem Camp Nouu

Naslednji članek

Chelsea z zmagovito popotnico na derbi z Barcelono

SORODNI ČLANKI

Chelsea z zmagovito popotnico na derbi z Barcelono

V Barceloni že razmišljajo, kako naprej po odhodu Lewandowskega

Olimpija na minus 15, a Bessone je poln optimizma

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66
22. 11. 2025 17.35
+1
Bravo Josip! Itak, da je ta liga zate bolj rekreacija na veteranska leta, pa vendar - igral čim dlje, ker na vsaki tekmi dvigneš publiko na noge s katero od svojih genialnih potez.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363