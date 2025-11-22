Iličić pokazal, da še ni rekel zadnje

Koprčani so odločno vstopili v srečanje s petouvrščenim Aluminijem. Že v šesti minuti se je moral izkazati Matjaž Rozman po strelu Veljka Mijailovića, v naslednji akciji pa je bil blizu zadetku tudi Fran Tomek.
Po četrt ure igre so centimetri od prvega gola na Bonifiki ločili Josipa Iličića, ki je z roba kazenskega prostora meril za malenkost mimo desne vratnice. Dolgoletni slovenski reprezentant pa je bil zato natančnejši v 32. minuti, ko je v polno meril iz praktično identičnega položaja.
Rozman je nato dvakrat odlično posredoval po strelih Jean-Pierra Longonde in Lea Rimca, tik pred koncem prvega dela pa je izkušenega čuvaja mreže Kidričanov premagal Kamil Manseri, ki je unovčil sijajno globinsko podajo Tomeka.
Dvomi o zmagovalcu so bili razblinjeni v 57. minuti, ko je z bele točke še drugič na tekmi zadel Iličić. Edini gol za Aluminij je v 81. minuti dosegel Behar Feta, a so kanarčki tekmo mirno pripeljali do konca. Izdatno zmago je v sodniškem dodatku potrdil Andraž Ruedl, ki je postavil končnih 4:1.
22. november, prva liga, izida:
Koper – Aluminij 4:1 (2:0)
Iličić 32., 57. (11-m.), Manseri 41., Ruedl 90.; Feta 81.
Domžale – Celje
