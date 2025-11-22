Iličić pokazal, da še ni rekel zadnje

Koprčani so odločno vstopili v srečanje s petouvrščenim Aluminijem. Že v šesti minuti se je moral izkazati Matjaž Rozman po strelu Veljka Mijailovića, v naslednji akciji pa je bil blizu zadetku tudi Fran Tomek.

Po četrt ure igre so centimetri od prvega gola na Bonifiki ločili Josipa Iličića, ki je z roba kazenskega prostora meril za malenkost mimo desne vratnice. Dolgoletni slovenski reprezentant pa je bil zato natančnejši v 32. minuti, ko je v polno meril iz praktično identičnega položaja.