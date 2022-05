Koper zapravil številne priložnosti za povratek na vrh Prve lige

Prvo omembe vredno priložnost je za domače v deseti minuti priigral igralec s številko deset na hrbtu. Kaheem Parris je lepo prodrl v kazenski prostor, a njegov strel je odločno zaustavil vratar Radomelj Emil Velić . Ta priložnost je naznanila številne druge, ki so jih napadalci Kopra v prvem polčasu vztrajno zapravljali.

Priložnost zamujena ...

Gostje iz Radomelj so videli dovolj. V 25. minuti so Primorcem pokazali kako se izkoristi ponujena priložnost. Mario Čuić na robu domačega prostora ni potreboval veliko prostora za močan strel, ki je poletel mimo statičnih branilcev Kopra in vratarja Adnana Golubovića.

Koprčani so zaušnico dobro sprejeli, saj je učno uro gostov zelo pozorno spremljal njihov branilec Ivan Jelić Balta, ki je natančno izveden prosti strel Ivice Guberca natančno preusmeril mimo tokrat nemočnega Velića.

Radomljani ponovili vajo

Domači navijači so zavohali priložnost za preobrat in Colley je znova bil zelo blizu zadetka. A svoje odlično delo je znova popolnoma zapravil s slabim zaključkom v 30. minuti. Znova je sledila hitra kazen in že minuto pozneje je Ivan Ćalušić izjemno spretno premagal Golubovića.