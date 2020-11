Slavje Kopra: Sežanci še naprej 'brezzobi' na gostovanjih

Če so se Celjani vodstvu tekmovanja pritožili zaradi nedosojene domnevne enajstmetrovke ob remiju z Muro, pa bi se v primeru neuspeha lahko danes pritoževali Koprčani, saj so sodniki dosodili neobstoječo najstrožjo kazen v njihovo škodo. Toda Argentinec Claudio Spinelli je poskrbel, da so tri točke ostale v Kopru in da so domači neporaženi (vključno s pokalom) že na šestih zaporednih tekmah. Na drugi strani je Tabor ostal zgolj pri točkah z domače zelenice, saj je tudi na petem gostovanju ostal brez točkovnega plena. Koper se je točkovno izenačil z drugouvrščenim Mariborom, tabor pa zdaj za njim zaostaja za točko. Koprčani so hitro pokazali, zakaj so v nizu neporaženosti. Že v sedmi minuti je Dare Vršičsam prišel pred vratarjaJana Koprivca, a je bil slednji uspešnejši. Sledil je udarec iz kota z leve strani, izvedel ga je prav Vršič in pred vrati našelIvana Jelića Balto, ki je z glavo zadel za 1:0.