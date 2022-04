Radomljani po zmagi v Sežani blizu obstanka

V obračunu ekip z dna lestvice so nogometaši iz Sežane lovili rešilne točke, zmaga bi jih še približala tokratnim tekmecem na -4, ob porazu pa bi bila razlika med moštvoma deset točk, kar bi pomenilo tudi matematično potrditev rešilnega osmega mesta za Radomlje. Na koncu so si gostje zanje srečen razplet priigrali prav v zadnjem napadu na tekmi. Začetek je sicer pripadel domačim, ki so si pripravili nekaj polpriložnosti. Pri gostih je bil Ivan Šarić v prepovedanem položaju, v deseti minuti pa bi lahko Tabor povedel, saj je vratar gostov Tim Velić slabo posredoval in zgrešil žogo, toda po strelu Denisa Kouaoja je bil na golovi črti Til Mavretič in žogo odbil v polje. Že tri minute pozneje pa je napako, še večjo, naredil tudi domači vratar Jan Koprivc. Pri izbijanju žoge jo je namreč podal neposredno na nogo Tomislavu Mrkonjiću, ta pa je to izkoristil, domačega vratarja spretno preigral in iz bližine nato zadel za 1:0. Za domače je bil v 20. minuti nevaren Louis Bongongui, a je bil na pravem mestu vratar Emil Velić. Na drugi stani pa je v 30. minuti Kalcer spet nevarno zapretil in bil blizu povišanja vodstva, toda žoga je po nevarnem strelu Sandija Nuhanovića zletela tik ob desni vratnici.

V nadaljevanju tekme so bili nekoliko aktivnejši domači, Bongonguija so v prodoru gostje ustavili s prekrškom, potem pa so v 59. minuti igralci iz Sežane izenačili. Po kotu je podajo nekaj metrov od vrat sprejel Mavretič ter žogo spretno s peto preusmeril proti vratom, tako da je presenetila gostujoče branilce in tudi vratarja Velića in končala v mreži. Ekipi sta imeli nato še po eno veliko priložnost za spremembo izida. Najprej je za Radomlje Gedeon Guzina v 78. minuti po lepem prodoru in preigravanju v kazenskem prostoru s kakšnih osmih metrov zadel vratnico, v izdihljajih rednega dela pa je pri domačih Mateo Monjac po kotu neposredno meril na vrata, a je bil vratar Velić dovolj pozoren in je žogo odbil.

Ko je že kazalo, da bo ostalo pri 1:1, pa so domači, ki so vse stavili v napad, izgubili žogo, v protinapad je povsem osamljen pobegnil Guzina in matiral Koprivca za 2:1.

V naslednjem krogu bodo nogometaši Tabora 6. maja gostovali v Kopru, Radomljani bodo dan pozneje gostili Celjane.

Izid:

CB24 Tabor Sežana - Kalcer Radomlje 1:2 (0:1)

Mavretič 59.; Mrkonjić 13., Guzina 94.