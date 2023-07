Koprčani po dveh tekmah s polnim točkovnim izkupičkom

Koprčani so po zmagi proti Olimpiji v uvodnem krogu tokrat na kolena položili še Radomljane. Izbranci Zorana Zeljkovića so nove tri točke vpisali povsem zasluženo, saj so večji del tekme prevladovali, ob doseženem zadetku pa zapravili še kopico priložnosti. Radomlje, ki so sprožile le en strel v okvir koprskih vrat, so še drugič zapovrstjo doživele poraz, potem ko jih je v prvem krogu nadigral Maribor. Uvod tekme ni postregel s posebej razburljivo predstavo, v deseti minuti pa so imeli Radomljani prvo lepšo priložnost na tekmi, vendar jo je z nenatančnim strelom z roba kazenskega prostora zapravil Nino Kukovec. Koprčani so sicer imeli pobudo, v 24. minuti pa tudi svojo prvo resnejšo priložnost, ko je moral Luka Baš posredovati po poskusu Marka Pabaija z razdalje. Približno pet minut pozneje je z glavo zgrešil Luka Vešner Tičić. V 38. minuti pa so Primorci izpeljali lepo akcijo, na desni strani je prodiral in preigraval Bede Osuji, nato žogo poslal v sredino, od koder je svoj prvoligaški prvenec dosegel Andraž Ruedl. Le malce zatem je iz bližine z glavo zgrešil Nardin Mulahusejnović po podaji Omarja Correie, v 44. minuti pa je Osuji po dvoboju ena na ena z vratarjem Radomelj žogo poslal mimo vrat.

Kmalu po začetku drugega dela Ivanu Krolu ni uspelo zadeti iz bližine, premalo natančen je bil tudi Nik Omladič na drugi strani v 54. minuti. Koper je imel še naprej pobudo, v 72. minuti je Gabriel Groznica s strelom od daleč zadel vratnico radomeljskih vrat. V 78. minuti so bili domači znova blizu zadetku, ko je Timothee Nkada z leve strani iz bližine zadel vratnico. Novo priložnost Koprčanov je v 86. minuti zapravil Maks Barišić, ki je izgubil dvoboj z Bašem, Nkada pa je bil malce pozneje znova premalo zbran pri zaključku z leve strani.

Koper bo v 3. krogu v petek gostoval pri Aluminiju, Radomlje pa bodo dan pozneje gostile Olimpijo.

Izida, prva liga, 2. krog:

Koper - Kalcer Radomlje 1:0 (1:0)

Ruedl 38.

Olimpija - Rogaška