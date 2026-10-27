Remi v obračunu ekip spodnjega dela

Izida, 13. krog:
Kalcer Radomlje - Mura 1:1 (0:1)
Marinšek 50.; Zeljković 8.
RK: Bobičanec 68./Mura
Koper - Maribor
Trinajsti krog slovenske nogometne prve lige je odprl dvoboj Kalcer Radomlje - Mura. OIbračun ekip, kis e borita za obstanek. Gostje iz Murske Sobote so hitro povedli, v nadaljevanju pa so Radomljani uspeli izenačiti (1:1).
Izida, 13. krog:
Kalcer Radomlje - Mura 1:1 (0:1)
Marinšek 50.; Zeljković 8.
RK: Bobičanec 68./Mura
Koper - Maribor
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