Drama v Sarajevu: Koper do izenačenja v sodnikovem podaljšku

Sarajevčani so silovito odprli dvoboj na Grbavici in že v četrti minuti nevarno zagrozili. Po strelu z glavo Dana Lagumdžije se je z bravurozno obrambo izkazal koprski vratar Metod Jurhart , v nadaljevanju akcije pa je Nizozemec Collin Seedorf streljal prek vrat.

Nogometaši z Obale so bili v glavnem mestu BiH na pragu zmage. Do končnice tekme so bili v prednosti, nato pa v šesti minuti sodnikovega podaljška prejeli gol in si nekoliko pokvarili lep izhodiščni položaj pred povratno tekmo čez teden dni na svoji Bonifiki. Skupni zmagovalec slovensko-bosanskega obračuna se bo v naslednjem krogu pomeril z norveškim Vikingom, poraženec pa bo končal popotovanje na mednarodnem prizorišču.

Koprčani so po uvodni domači ofenzivi vzpostavili ravnotežje, v sedmi minuti pa tudi povedli. Po dolgi in kombinirani akciji je poletna okrepitev Josip Iličić našel Isaaka Matonda v kazenskem prostoru, ki je z močnim in natančnim strelom po tleh premagal domačega vratarja Vedada Muftića.

Do konca polčasa so bili aktivnejši gostitelji. V 20. minuti se je znova izkazal Juhart po strelu z razdalje Josipa Pejića in nato še odbitku Sulejmana Krpića, prav tako štiri minute kasneje po prostem strelu Krpića z desne strani. Gostitelji so imeli premoč do odhoda na veliki odmor, a koprske obrambe niso premagali, junak pa je bil Juhart z osmimi obrambami.

V začetku drugega polčasa je bila pobuda na strani Sarajevčanov, prvo resno priložnost pa so si priigrali Primorci v 62. minuti, ko se je po strelu Matonda z 20 metrov izkazal Muftić in s konicami prstov žogo izbil v kot.

Koprčani so v zadnjem delu tekme igrali zrelo in preudarno, v šesti minuti sodnikovega podaljška pa nato prejeli gol, ki ga je po strelu z glavo dosegel sarajevski rezervist Aleksandar Boljević.