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Nogomet

Koprčani po incidentu na policijo, oglasila se je tudi NZS

Koper, 27. 07. 2026 17.27 pred 45 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Obračun med Koprom in Radomljami se je končal brez zmagovalca.

Po tekmi drugega kroga slovenske Prve lige med Koprom in Radomljami je pred Bonifiko prišlo do neljubega dogodka, v katerega so bili vpleteni vodilni možje obeh klubov. Gosti so stvar obelodanili z močno izjavo, v kateri je bil glavni krivec športni direktor Primorcev Ivica Guberac. Zdaj so se javili tudi pri primorskem klubu.

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"Vsaka medalja ima dve plati," tako so kratko, a močno izjavo začeli pri Kopru. Ante in predvsem njegov sin Ivica Guberac nista tujca spornim situacijam pred, med in po tekmah slovenskih nogometnih tekmovanj. Po zadnji tekmi proti Radomljam je bil v glavni vlogi Ivica, ki se je sprl z vodilnima človekoma mlinarjev Gregom in Matjažem Marinškom. Radomljani so ga obtožili fizičnega obračunovanja z Marinškoma, mlajšemu naj bi skupaj s še tremi neznanci zadal celo fizične poškodbe.

Preberi še Neljube scene v Kopru: Guberac naj bi obračunal s predstavnikoma Radomelj

Kanarčki niso povedali veliko, a so z izbranimi besedami vsaj deloma negirali zapis Radomelj: "Po napadu na športnega direktorja FC Koper, g. Ivico Guberca, je bila na policijo podana prijava zoper uradne osebe NK Radomlje. Nadaljnje postopke prepuščamo pristojnim organom, zato zadeve do zaključka postopkov ne bomo komentirali," so zapisali pri nekdanjih slovenskih prvakih.

Svoje je dodala tudi NZS

Ob novem incidentu, ki zopet ne gre na čast slovenskemu nogometu in v katerega sta bila znova vpletena glavna človeka pri Kopru, se je oglasila tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS): "Nogometna zveza Slovenije je seznanjena z incidentom, do katerega je po nedeljski prvenstveni tekmi med NK Koper in NK Radomlje prišlo na stadionu Bonifika. Po prvih informacijah je med predstavniki obeh klubov prišlo do fizičnega obračuna. NZS ostro obsoja vsakršno nasilje na tekmah in v njihovi okolici. Za takšno ravnanje ni prostora v nogometu. Nasilje ni le kršitev pravil, ampak udarec vrednotam, na katerih stoji slovenski nogomet: spoštovanju, integriteti, odgovornosti in strasti do igre," so pričeli izjavo, kasneje pa razkrili, da bodo zadevo raziskali tudi sami.

Ivica Guberac
Ivica Guberac
FOTO: Damjan Žibert

"Pristojni organi bodo temeljito preiskali in pregledali vsa razpoložljiva dejstva in poročila s tekme ter se na podlagi tega odločili za uvedbo morebitnega disciplinskega postopka. Dokler postopek ne bo zaključen, NZS ne bo podajala ocen o poteku ali odgovornosti posameznikov. O nadaljnjih korakih in ugotovitvah bo NZS obvestila javnost, ko bo to omogočal morebitni disciplinski postopek."

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KOMENTARJI5

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anko46
27. 07. 2026 18.01
Čakamo na kazen Kopra. Bomo videli NZS. Kaj ti tej južnjaki držijo skupaj.
Odgovori
-1
1 2
bandit1
27. 07. 2026 17.57
Pa dajte že naredit red v tej pralnici denarja. In sponzorji, prisilno prek zavarovalnic in ne vem katerih firm še jaz in ostali.
Odgovori
+3
3 0
izRODEk
27. 07. 2026 17.55
Vroč julij ni primeren čas za začetek nogometne sezone. Glave se začnejo ohlajati po 15. avgustu.
Odgovori
-1
0 1
AMZS
27. 07. 2026 17.40
Ante in Ivica spet ne moreta iz svoje juznjaske koze.
Odgovori
+6
7 1
jugatneme
27. 07. 2026 17.54
Hercegovci se ne dajo, malo bi nadmudrivali
Odgovori
+2
2 0
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