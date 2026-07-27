Koprčani po incidentu na policijo, oglasila se je tudi NZS

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"Vsaka medalja ima dve plati," tako so kratko, a močno izjavo začeli pri Kopru. Ante in predvsem njegov sin Ivica Guberac nista tujca spornim situacijam pred, med in po tekmah slovenskih nogometnih tekmovanj. Po zadnji tekmi proti Radomljam je bil v glavni vlogi Ivica, ki se je sprl z vodilnima človekoma mlinarjev Gregom in Matjažem Marinškom. Radomljani so ga obtožili fizičnega obračunovanja z Marinškoma, mlajšemu naj bi skupaj s še tremi neznanci zadal celo fizične poškodbe.

Kanarčki niso povedali veliko, a so z izbranimi besedami vsaj deloma negirali zapis Radomelj: "Po napadu na športnega direktorja FC Koper, g. Ivico Guberca, je bila na policijo podana prijava zoper uradne osebe NK Radomlje. Nadaljnje postopke prepuščamo pristojnim organom, zato zadeve do zaključka postopkov ne bomo komentirali," so zapisali pri nekdanjih slovenskih prvakih.

Svoje je dodala tudi NZS

Ob novem incidentu, ki zopet ne gre na čast slovenskemu nogometu in v katerega sta bila znova vpletena glavna človeka pri Kopru, se je oglasila tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS): "Nogometna zveza Slovenije je seznanjena z incidentom, do katerega je po nedeljski prvenstveni tekmi med NK Koper in NK Radomlje prišlo na stadionu Bonifika. Po prvih informacijah je med predstavniki obeh klubov prišlo do fizičnega obračuna. NZS ostro obsoja vsakršno nasilje na tekmah in v njihovi okolici. Za takšno ravnanje ni prostora v nogometu. Nasilje ni le kršitev pravil, ampak udarec vrednotam, na katerih stoji slovenski nogomet: spoštovanju, integriteti, odgovornosti in strasti do igre," so pričeli izjavo, kasneje pa razkrili, da bodo zadevo raziskali tudi sami.

Ivica Guberac FOTO: Damjan Žibert