Nogomet

Koprčani doma boljši od Mure

Koper, 23. 08. 2025 19.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Nogometaši Kopra so v šestem krogu Prve lige z 2:1 odpravili Muro. Koprčani so na Bonifiki pozdravili kar precej okrepljeno Muro v primerjavi z začetkom sezone. Vseeno pa so upravičili vlogo favorita z novo zmago, četrto zaporedno ligaško proti črno-belim. Z njo so zdaj pri 13 točkah in le dve točki za vodilnimi Celjani, ki pa imajo tekmo v dobrem. Mura, ki je v prejšnjem krogu zmagala prvič po marcu, ostaja pri štirih točkah.

Glavni sodnik Rade Obrenović je že po dveh minutah pokazal na belo piko ob trku Žana Flisa in Isaaca Matondoja, po posvetu z Varom so Koprčani tudi dejansko dobili enajstmetrovko, ki jo je v peti minuti zanesljivo izvedel Deni Jurić za 1:0 in vpisal svoj peti gol v sezoni, s čimer se je na vrhu strelske lestvice izenačil z Matejem Malenškom iz Radomelj.

Leo Rimac je bil naslednji s priložnostjo pri Kopru, a v 10. minuti zgrešil s strelom z glavo iz bližine, v 16. minuti je Jurić tudi znova zadel, vendar je bila pred tem žoga ob podaji že zunaj igrišča. V 29. minuti so konkretnejši Koprčani znova zagrozili, na koncu je prazno mrežo zgrešil Veljko Mijailović. Zaključek polčasa je bil mirnejši, Mura pa je v celem polčasu zmogla le en strel.

Je pa izenačila takoj po začetku drugega polčasa, ko je po kotu Luke Bobičanca z leve strani z glavo zadel Borna Proleta. Čeprav je Mura zaigrala odločneje, pa je Koper v 54. minuti po napaki Žana Petroviča znova povedel, ko je Matondo po podaji Frana Tomeka dobil dvoboj ena na ena s Florijanom Raduho in ga zanesljivo premagal.

V 62. minuti je s prostega strela od daleč poskusil Josip Iličić, ki je vstopil v igro na začetku drugega dela, štiri minute pozneje so bili nevarni tudi Sobočani z dvema močnima streloma, v 82. minuti pa je Dario Vizinger z glavo iz bližine spet poskrbel za nekaj dela domačega vratarja Metoda Jurharja. Sedem minut pozneje je na drugi strani Nik Omladič prišel do strela s 14 metrov, a iztržil le kot.

Koper bo v 7. krogu v petek gostoval pri Aluminiju, Mura pa bo dva dni pozneje gostila Primorje.

nogomet prva liga koper mura
