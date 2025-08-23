Koprčani doma boljši od Mure

Glavni sodnik Rade Obrenović je že po dveh minutah pokazal na belo piko ob trku Žana Flisa in Isaaca Matondoja, po posvetu z Varom so Koprčani tudi dejansko dobili enajstmetrovko, ki jo je v peti minuti zanesljivo izvedel Deni Jurić za 1:0 in vpisal svoj peti gol v sezoni, s čimer se je na vrhu strelske lestvice izenačil z Matejem Malenškom iz Radomelj.

Leo Rimac je bil naslednji s priložnostjo pri Kopru, a v 10. minuti zgrešil s strelom z glavo iz bližine, v 16. minuti je Jurić tudi znova zadel, vendar je bila pred tem žoga ob podaji že zunaj igrišča. V 29. minuti so konkretnejši Koprčani znova zagrozili, na koncu je prazno mrežo zgrešil Veljko Mijailović. Zaključek polčasa je bil mirnejši, Mura pa je v celem polčasu zmogla le en strel.