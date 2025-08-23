Koprčani doma boljši od Mure

Glavni sodnik Rade Obrenović je že po dveh minutah pokazal na belo piko ob trku Žana Flisa in Isaaca Matondoja, po posvetu z Varom so Koprčani tudi dejansko dobili enajstmetrovko, ki jo je v peti minuti zanesljivo izvedel Deni Jurić za 1:0 in vpisal svoj peti gol v sezoni, s čimer se je na vrhu strelske lestvice izenačil z Matejem Malenškom iz Radomelj.
Leo Rimac je bil naslednji s priložnostjo pri Kopru, a v 10. minuti zgrešil s strelom z glavo iz bližine, v 16. minuti je Jurić tudi znova zadel, vendar je bila pred tem žoga ob podaji že zunaj igrišča. V 29. minuti so konkretnejši Koprčani znova zagrozili, na koncu je prazno mrežo zgrešil Veljko Mijailović. Zaključek polčasa je bil mirnejši, Mura pa je v celem polčasu zmogla le en strel.
Je pa izenačila takoj po začetku drugega polčasa, ko je po kotu Luke Bobičanca z leve strani z glavo zadel Borna Proleta. Čeprav je Mura zaigrala odločneje, pa je Koper v 54. minuti po napaki Žana Petroviča znova povedel, ko je Matondo po podaji Frana Tomeka dobil dvoboj ena na ena s Florijanom Raduho in ga zanesljivo premagal.
V 62. minuti je s prostega strela od daleč poskusil Josip Iličić, ki je vstopil v igro na začetku drugega dela, štiri minute pozneje so bili nevarni tudi Sobočani z dvema močnima streloma, v 82. minuti pa je Dario Vizinger z glavo iz bližine spet poskrbel za nekaj dela domačega vratarja Metoda Jurharja. Sedem minut pozneje je na drugi strani Nik Omladič prišel do strela s 14 metrov, a iztržil le kot.
Koper bo v 7. krogu v petek gostoval pri Aluminiju, Mura pa bo dva dni pozneje gostila Primorje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.