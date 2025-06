Koprčani in Mariborčani remizirali, Celjani brez Riere do visoke zmage

Nogometaši Kopra in Maribora so se v predzadnjem, 35. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Remizirali so tudi nogometaši Domžal in Brava, do visoke zmage pa so prišli Celjani, ki so s 6:1 ponižali Nafto.

Koprčani in Mariborčani z delitvijo točk

Koprčani so po bolečem porazu proti Celju v sredinem finalu pokala v ligi v boju za drugo mesto gostili Maribor. Dolgo časa je kazalo, da bodo tri točke dobili domači, ki so od 17. minute igrali z igralcem več, toda v izdihljajih tekme so Štajerci po enajstmetrovki izenačili ter tako potrdili drugo mesto. To prinaša nastop v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige, tretje pa v 1. krogu. Mariborčani so imeli lepo priložnost v deseti minuti, ko se je Niko Grlić znašel v dvoboju ena na ena z Metodom Jurharjem, a je slednji njegov poskus obranil. Potem pa so sledili temni trenutki za Štajerce. Hilal Soudani je v obraz udaril Sandra Jovanovića ter si prislužil neposredni rdeči karton, obenem pa se je poškodoval še Jan Repas. Primorci so to izkoristili v 25. minuti, ko je Nik Omladič izvedel kot z leve strani, nato pa je Kamil Manseri z volejem, na pol s "škarjicami", z dobrih desetih metrov poskrbel za 1:0. Pozneje ekipi v napadu nista pokazali veliko, tako da sta s takšnim izidom šli tudi na glavni odmor.

V drugem polčasu je Manseri prišel do strela v kazenskem prostoru v 51. minuti, vendar je bil Ažbe Jug na mestu, tako kot v 60. minuti, ko so imeli Primorci še eno sicer redkih priložnosti. Gledalci, kar zadeva samo igro, niso prišli na svoj račun, precej je bilo prekinitev, pravega ritma posledično pa ne. V 84. minuti so imeli Štajerci na voljo prosti strel v ugodnem položaju 20 metrov od gola, a ga je slabo izvedel Benjamin Tetteh. Dve minuti pozneje je na drugi strani poskusil Petar Petriško, vendar je Jug žogo odbil. V 88. minuti je Maribor zahteval enajstmetrovko, ko je Dominik Ivkić objel Tetteha, po pregledu posnetka pa so jo vijolični tudi dobili. Z bele pike je bil v 91. minuti zanesljiv Tetteh za 1:1 in svoj 11. gol v sezoni. Koper bo v zadnjem krogu v nedeljo gostoval pri Muri, Maribor pa bo gostil Nafto.

Pokalni prvaki z visoko zmago proti Nafti

Novopečeni pokalni prvaki iz Celja so v Lendavi igrali z drugo postavo, kljub temu pa iztržili zanesljivo zmago. Če ta zanje ne pomeni prav veliko, pa je poraz bolj zabolel Nafto. Ta namreč pred zadnjim krogom za tri točke zaostaja za predzadnjimi Domžalami. V zadnjem krogu bo Nafta gostovala v Mariboru, Domžale pa pri Celju. Če želi lendavska zasedba v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi, bo morala zmagati v Ljudskem vrtu, obenem pa bodo morale Domžale izgubiti. Vsak drug scenarij pošilja Nafto neposredno med drugoligaše.

Celjani, ki so tokrat nastopili brez kaznovanega trenerja Alberta Riere ter s kar nekaj takšnimi nogometaši, ki so doslej dobivali manj priložnosti, so imeli prvo lepo priložnost na tekmi v 13. minuti, ko je poskusil Logan Delaurier-Chaubet, izkazal pa se je Žan Mauricio. Takoj po tem po kotu z leve strani je žoga malce srečno prišla do Edmilsona, ki jo je s sedmih metrov pospravil v mrežo za celjsko vodstvo. Le dve minuti pozneje je bilo že 2:0, ko je Anomnachi Chidi zadel z roba kazenskega prostora malce z leve strani. Chidi je v 26. minuti poskusil še z glavo, vendar streljal prešibko. Malce zatem je tudi domača zasedba opozorila nase, ko je Amadej Marinič iz bližine za malo žogo poslal mimo vrat, toda v 29. minuti je bilo že 3:0 za goste, ki so izigrali domačo obrambo in prek Maria Kvesića znova matirali Mauricia. Na 4:0 so gledalci čakali le nekaj sekund, takrat je podajalec pri tretjem golu po desni strani prišel povsem sam v kazenski prostor in še on kaznoval povsem anemično predstavo domačih. Zmagovalec je bil tako hitro znan, drugi polčas pa zgolj formalnost.

V tem je v 52. minuti Kvesić znova močno streljal z 20 metrov, Mauricio je žogo odbil, v 53. pa je Kristijan Tojčić dobil drugi rumeni karton in še v večje težave spravil domačo zasedbo. Številčno prednost je takoj unovčil Kvesić, ko je natančno izvedel prosti strel z več kot 20 metrov za 5:0. Pravega nogometa nato niti ni bilo več, Celjani so imeli še nekaj lepih priložnosti, ob tem pa priložnost za dokazovanje ponudili nekaterim mladcem in prav debitant Stijan Gobec je v 77. minuti podal z desne strani pred gol, kjer je na 6:0 povišal Artemijus Tutyškinas. V 85. minuti je po napaki Celjanov Milan Klausz le malce zmanjšal zaostanek Lendavčanov z njihovim sploh prvim strelom v okvir gola na obračunu.

Domžale in Bravo sta se razšla brez zmagovalca

Pomembna tekma se za Domžale ni dobro začela. Že po dobrih dveh minutah so namreč Šiškarji povedli, potem ko je po podaji Nemanje Jakšića z desne strani z glavo zadel Matej Poplatnik in dosegel svoj 13. gol v sezoni. V deseti minuti so imeli gosti novo lepo priložnost, a je Marcel Lorber vendarle žogo pred golovo črto izbil. Domači v teh trenutkih niso našli protistrupa za Bravove napade, sami pa ne navdiha za lastno napadalno usmerjenost. Posledično so gosti nanizali še nekaj obetavnih akcij, v 18. minuti je tudi Jakoslav Stanković poskusil s strelom, a je bilo še vedno "le" 0:1.

V 25. minuti pa so domači dobili nekaj vetra v jadra, saj je Kenan Toibibou pri gostih kot zadnji nogometaš naredil prekršek nad Nikolo Burićem, zaradi česar je moral z igrišča. Dobrih deset minut pozneje je domačim le uspelo izpeljati spodobno akcijo, vendar je na koncu ključno posredoval vratar gostov Uroš Likar. Kmalu po začetku drugega polčasa in vstopu v igro je Haris Vučkić streljal z osmih metrov, a malo mimo vrat. A pri tem je žoga v roko zadela Angea N'Guessana, tako da je sledil ogled posnetka in tudi enajstmetrovka. To je izvedel Danijel Šturm in v 50. minuti izid izenačil. Domžalčani, ki so pričakovano zaigrali bolje kot v prvem delu, so malo pozneje prišli še do enega nevarnega strela, a je bil na mestu Likar, v 60. minuti pa je Šturm poskrbel še za preobrat, ko je potegnil po levi strani in na koncu z diagonalnim strelom tudi on dosegel svoj 13. gol sezone. Toda Bravo se še ni predal, v 74. minuti, ko je vladalo kar nekakšno mrtvilo na zelenici, je izenačil, potem ko je podajo z desne strani v osrčju kazenskega prostora z nogo izkoristil N'Guessan.

Na drugi strani bi Domžale lahko povedle v 80. minuti, ko je v bližini vrat streljal Vučkić, znova pa je bil na mestu Likar. Tudi sicer so domači malce aktivneje lovili tretji zadetek, a do tega ni prišlo. Še več, čisto ob koncu so bili nevarni Šiškarji, a je Štubljar preprečil najhujše. Domžale bodo v zadnjem krogu v nedeljo gostovale v Celju, Bravo pa bo gostil Olimpijo.

* Izidi 35. kroga Prve lige: