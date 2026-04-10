Koprčani napolnili mrežo Ajdovcev in skočili na drugo mesto

Kadrić je sicer ob Negouaiju padel že na začetku tekme, nakar so sodniki gledali posnetek za domnevno enajstmetrovko, a do nje pri prišlo. So pa Ajdovci morali že po pol ure opraviti prvo menjavo po poškodbi Marka Strajnarja . Številčno premoč pred opravljeno menjavo (vstopil je Luka Štor ) so Koprčani, ki so pokazali nekaj več od domačih, unovčili za 2:0 v 33. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo zadel Leo Rimac .

Koprčani so v Ajdovščini povedli v 14. minuti, potem ko je po podaji z leve strani z glavo zadel Andraž Ruedl , ob tem strelu se ni kaj posebej proslavil domači vratar Patrik Mohorović . Domači so imeli v 18. minuti lepo priložnost, a je Haris Kadrić preveč okleval s strelom v bližini gola, tako da je Brice Negouai lahko strel blokiral.

V 48. minuti so imeli gostitelji lepo priložnost za zmanjšanje zaostanka, toda po kotu z leve strani ob drugi vratnici Štoru žoge ni uspelo potisniti mimo vratnice v mrežo. Vsega tri minute pozneje pa je bila tekma dokončno odločena. Brown Irabor je stekel v kazenski prostor Primorja, kjer je žogo mimo Mohorovića poslal v mrežo za 3:0.

Položaj rdeče-črnih je v 67. minuti še poslabšal Rimac, ki je dosegel svoj drugi gol na tekmi za 4:0, potem ko je po podaji za razredčeno domačo obrambno vrsto stekel proti kazenskemu prostoru in zadel z njegovega roba. Primorje je na (redke) trenutke sicer pokazalo nekaj odločnejšo igro v napadu, kar pa ob odločeni tekmi in nekoliko manj motiviranih Koprčanih niti ni bilo presenetljivo.

Toda vsaj častnega zadetka Primorju ni uspelo doseči, bližje novega so bili Koprčani v 90. in 91. minuti, ko so za malenkost zgrešili cilj.

Primorje bo v 30. krogu v sredo gostovalo pri Bravu, Koper pa bo že v torek gostil Maribor.