Nogomet

Koprčani napolnili mrežo Ajdovcev in skočili na drugo mesto

Ajdovščina, 10. 04. 2026 19.34 pred 18 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Koper

Nogometaši Primorja so v 29. krogu Prve lige izgubili proti Kopru z 0:4 (0:2). Vsaj začasno drugouvrščeni Koprčani so dobili tri od štirih tekem v sezoni proti Primorju. Čeprav so pogrešali kaznovane Filipa Damjanovića, Josipa Iličića in Jean-Pierra Longondaja, so dosegli pomembne točke v boju za prva tri mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Primorje je na drugi strani vse trdneje zasidrano na devetem mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi.

Koprčani so v Ajdovščini povedli v 14. minuti, potem ko je po podaji z leve strani z glavo zadel Andraž Ruedl, ob tem strelu se ni kaj posebej proslavil domači vratar Patrik Mohorović. Domači so imeli v 18. minuti lepo priložnost, a je Haris Kadrić preveč okleval s strelom v bližini gola, tako da je Brice Negouai lahko strel blokiral.

Kadrić je sicer ob Negouaiju padel že na začetku tekme, nakar so sodniki gledali posnetek za domnevno enajstmetrovko, a do nje pri prišlo. So pa Ajdovci morali že po pol ure opraviti prvo menjavo po poškodbi Marka Strajnarja. Številčno premoč pred opravljeno menjavo (vstopil je Luka Štor) so Koprčani, ki so pokazali nekaj več od domačih, unovčili za 2:0 v 33. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo zadel Leo Rimac.

FOTO: FC Koper

V 48. minuti so imeli gostitelji lepo priložnost za zmanjšanje zaostanka, toda po kotu z leve strani ob drugi vratnici Štoru žoge ni uspelo potisniti mimo vratnice v mrežo. Vsega tri minute pozneje pa je bila tekma dokončno odločena. Brown Irabor je stekel v kazenski prostor Primorja, kjer je žogo mimo Mohorovića poslal v mrežo za 3:0.

Položaj rdeče-črnih je v 67. minuti še poslabšal Rimac, ki je dosegel svoj drugi gol na tekmi za 4:0, potem ko je po podaji za razredčeno domačo obrambno vrsto stekel proti kazenskemu prostoru in zadel z njegovega roba. Primorje je na (redke) trenutke sicer pokazalo nekaj odločnejšo igro v napadu, kar pa ob odločeni tekmi in nekoliko manj motiviranih Koprčanih niti ni bilo presenetljivo.

Toda vsaj častnega zadetka Primorju ni uspelo doseči, bližje novega so bili Koprčani v 90. in 91. minuti, ko so za malenkost zgrešili cilj.

Primorje bo v 30. krogu v sredo gostovalo pri Bravu, Koper pa bo že v torek gostil Maribor.

