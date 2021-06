Koprčani po težkem boju vendarle ostajajo prvoligaši

Po tem, ko je Koper na prvi tekmi prišel do lepe prednosti, je marsikdo mislil, da bo povratna tekma zgolj formalnost. Toda Dolenjci so se izkazali za precej trši oreh od pričakovanj, tako da so si rumeno-modri šele v zadnjih minutah povratnega obračuna priigrali obstanek v prvi ligi.

Krka, ki je bila del prvoligaške karavane v sezonah 1992/93 in 1993/94 ter nato še med letoma 2013 in 2016, je v želji po hitrem zadetku pokazala nekaj odločnosti, a ne dovolj konkretnosti. Prvo nevarno akcijo so namreč izpeljali Koprčani v 13. minuti, ko je v bližini gola Matej Palčič zgrešil cilj.

V 15. minuti in 16. minuti so vendarle zagrozili tudi Novomeščani, predvsem z močnim nizkim strelom Mihe Vidmarja je imel nekaj dela David Adam v vratih Kopra. Na drugi strani jeNardin Mulahusejnović zadel vratnico po kotu z leve strani, le malce zatem pa so novo priložnost zapravili tudi Dolenjci, ko se je žoga skotalila malce mimo vrat.