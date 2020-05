Koprčani pokazali, zakaj so napredovali: v Ljudskem vrtu do remija z Mariborom

Koprčani, ki ne skrivajo visokih apetitov pred prihodnjo sezono, so se na tekmi z Mariborčani, pri katerih je trener Sergej Jakirović pred drugim polčasom poslal 'novo' enajsterico, pokazali v dobri luči in Ljudski vrt zapustili brez poraza. Naprej so v 9. minuti povedli prek Lovra Čirjaka , a je še pred polčasom izenačil na robu kazenskega prostora osamljeni Rok Kronaveter v 35. minuti tekme. Vijoličasti so povedli v 48. minuti, ko je za drugi gol v mreži Kopra poskrbel vtekajoči Gregor Bajde , končnih 2:2 pa je postavil branilec Koprčanov Darko Mišić v 53. minuti tekme.

Zmaga Rudarja, remi Brava in Radomelj

V sredo sta na igrišče stopila še dva prvoligaša, in sicer Rudar in Bravo. Velenjčani, ki so prav danes sporazumno prekinili pogodbo s hrvaškim napadalcem Borno Petrovićem, so v Šmartnem ob Paki premagali tamkajšnjo zasedbo NK Šmartno 1928 s 3:0. Bravo se je na domači zelenici meril z Radomljami, ekipi pa sta odigrali dva polčasa po 60 minut. Tekma se je končala z remijem (1:1).