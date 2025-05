Koprčani preko Brava brez težav do finala

Nogometaši Kopra so na prvi polfinalni tekmi slovenskega pokalnega tekmovanja s 3:0 odpravili ljubljanski Bravo. Koprčani so levji delež opravili že v prvem delu, ko so dosegli vse tri zadetke. Za drugo polfinalno vstopnico se bosta v četrtek v knežjem mestu udarila Celje in ljubljanska Olimpija.