Koprčani s tremi točkami iz Ljubljane začasno na vrh lestvice

Bravo po petem porazu v sezoni ostaja v zgornji polovici, a je zaradi manjšega števila doseženih zadetkov ob enaki razliki v zadetkih padel na četrto mesto za Olimpijo, ki ima še dve tekmi v dobrem. Za Koprom zdaj varovanci Dejana Grabića zaostajajo devet točk.

Koprčani, pri katerih je zaradi kazni manjkal Karlo Bručić, so prvič zapretili v sedmi minuti. Po visoki podaji v osrčje kazenskega prostora pa Žanu Žužku z glavo žoge ni uspelo preusmeriti v prazno mrežo po slabi oceni domačega vratarja Renata Josipovića. Koprčani so se na zahtevne razmere v prvem polčasu nekoliko bolje prilagodili, po dobrem zadrževanju žoge Lamina Colleyja in njegovi podaji v sredino pa so Primorci prišli tudi do vodstva v 16. minuti, ko je bil z glavo iz neposredne bližine natančen Bede Osuji.

Veliko nesreče pa so imeli gosti ob koncu 20. minute, ko je po podaji iz kota nerodno posredoval kapetan Matej Palčič in zadel soigralca Nikolo Krajinovića, od katerega se je žoga odbila za hrbet Davida Adama. Dobri dve minuti kasneje pa je Koprčane znova v vodstvo popeljal najboljši strelec lige Maks Barišič, ki je za svoj že 11. zadetek neubranljivo zadel z levico. Sandi Ogrinec je nato v 28. minuti s podajo iz prostega strela z desne strani skorajda presenetil Adama, a je ta vendarle uspešno posredoval in žogo odbil v kot. Podoben pa je bil tudi izkupiček Ogrinca v 44. minuti po prostem strelu s sredine, ko je Adam sijajno posredoval.